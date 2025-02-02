Son Dakika... Denizli'de 7 katlı binada yangın: Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Son Dakika... Denizli'de 7 katlı binada yangın: Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:06

Asmalı Evler Mahallesi Mender Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #ekip #Yangın #itfaiye

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