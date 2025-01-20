Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Sivas'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-01-20
Saat:08:30:15 TSİ
Enlem:39.41056 N
Boylam:37.29444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VrMOp95rcJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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