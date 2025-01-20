Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Sivas'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Sivas'ta deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 08:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremin 7 km derinlikte olduğu belirtildi.


Etiketler: #sivas #afad #deprem

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