Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!