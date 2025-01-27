Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #Bursa #deprem #afad

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