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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

31.07.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 08.59'da gerçekleşen depremin yerin 8.45 km derinliğinde olduğu bildirildi.

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