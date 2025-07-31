Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 08.59'da gerçekleşen depremin yerin 8.45 km derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-31
Saat:08:59:33 TSİ
Enlem:35.03472 N
Boylam:25.99694 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/edDncxow6a@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi