Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş

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