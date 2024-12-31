Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-12-31
Saat:13:46:28 TSİ
Enlem:38.06389 N
Boylam:37.51194 E
Derinlik:5.89 km
Detay:https://t.co/JYGi6REaWJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #kahramanmaraş
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