Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:12

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: