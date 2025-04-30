Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da bir deprem daha!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:13

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.06'da, merkezi Kütahya, Simav olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre; deprem, 12.7 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

KANDİLLİ 3.9 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu, depremin derinliğini ise 5.8 kilometre olarak bildirdi.