Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Kütahya'da bir deprem daha!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kütahya Simav'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.06'da, merkezi Kütahya, Simav olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Verilere göre; deprem, 12.7 kilometre altında meydana geldi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-30
Saat:09:06:38 TSİ
Enlem:39.20333 N
Boylam:28.95889 E
Derinlik:12.7 km
Detay:https://t.co/fDHHe1FIiz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu, depremin derinliğini ise 5.8 kilometre olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/gzogmiC0Fc
30.04.2025, 09:06:38 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.8 km#Kandilli
Etiketler: #artçı deprem #deprem #Kütahya
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