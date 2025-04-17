Son Dakika Deprem... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.53'te gerçekleşen depremin yerin 13.4 km derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2025-04-17
Saat:13:53:49 TSİ
Enlem:38.30222 N
Boylam:37.76389 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/of8ev4YTQC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Malatya #deprem #Son dakika
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