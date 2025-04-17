Son Dakika Deprem... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika Deprem... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:09

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.53'te gerçekleşen depremin yerin 13.4 km derinlikte olduğu belirtildi.


Etiketler: #Malatya #deprem #Son dakika

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