Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman Çelikhan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 15.07 kilometre altında gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #adıyaman #deprem

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