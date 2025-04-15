Son Dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adıyaman Çelikhan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 15.07 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-15
Saat:12:15:11 TSİ
Enlem:38.08778 N
Boylam:38.31778 E
Derinlik:15.07 km
Detay:https://t.co/HR62xFJKxl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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