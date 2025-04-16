AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!
Richter ölçeğine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:05:04:08 TSİ
Enlem:38.02528 N
Boylam:37.53194 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/Rumv6J2THS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem
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