AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!

Richter ölçeğine göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!
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DHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 07:36

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:


Etiketler: #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem

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