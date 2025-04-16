AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 07:36

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:38

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 05.04’de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Deprem yerin 6.98 kilometre derinliğinde kaydedilirken, ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD'ın paylaşımı şöyle: