AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Buna göre deprem, saat 00.23'te ve 33.13 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 2, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-03
Saat:00:23:21 TSİ
Enlem:34.51111 N
Boylam:33.26361 E
Derinlik:33.13 km
Detay:https://t.co/iwp2ODX0PU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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