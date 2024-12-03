AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:33

Güncelleme: 03.12.2024 - 00:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Buna göre deprem, saat 00.23'te ve 33.13 kilometre derinliğinde meydana geldi.