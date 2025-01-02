Son dakika deprem... Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... Akdeniz'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:17

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.00'de gerçekleşen depremin 11.9 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #Akdeniz #deprem #Kandilli Rasathanesi

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