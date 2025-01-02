Son dakika deprem... Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.00'de gerçekleşen depremin 11.9 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2025
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/gVZgyHc2Bs
02.01.2025, 12:00:58 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.9 km#Kandilli
Etiketler: #Akdeniz #deprem #Kandilli Rasathanesi
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