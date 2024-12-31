AFAD verileri paylaştı: 2024 yılında 32 bin 500 deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.
?? Ülkemiz ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitesi.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
?? 2024 yılında 3??2??.5??0??0?? adet deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. pic.twitter.com/U1NINtSavo
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