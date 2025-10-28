Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı'da 4.8'lik bir deprem daha: İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi!

Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı'da 4.8'lik bir deprem daha: İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi!

28.10.2025 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı'da 4.8'lik bir deprem daha: İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi!

Son dakika haberi... Dün 6.1 ile sallanan Balıkesir Sındırgı'da artçı deprem sürüyor. Son olarak AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından 4.2, 3.5, 4, 3.9, 4.6 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını açıkladı.

SINDIRGI SALLANMAYA DEVAM EDİYOR: 4.8'LİK BİR ARTÇI DAHA

Balıkesir Sındırgı'da son olarak 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İSTANBUL, İZMİR VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ

Son artçı deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.

KANDİLLİ DE 4.8 DEDİ

Kandilli Rasathanesi de son depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #Sındırgı