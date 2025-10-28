Son dakika deprem... Balıkesir Sındırgı'da 4.8'lik bir deprem daha: İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin ardından 4.2, 3.5, 4, 3.9, 4.6 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını açıkladı.
SINDIRGI SALLANMAYA DEVAM EDİYOR: 4.8'LİK BİR ARTÇI DAHA
Balıkesir Sındırgı'da son olarak 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:10:54:13 TSİ
Enlem:39.18583 N
Boylam:28.29306 E
Derinlik:7 km
Detay:
İSTANBUL, İZMİR VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ
Son artçı deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi.
KANDİLLİ DE 4.8 DEDİ
Kandilli Rasathanesi de son depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 28, 2025
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
28.10.2025, 10:54:12 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 7.7 km#Kandilli