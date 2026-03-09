Son dakika deprem... Denizli'de deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.





O ANLAR KAMERALARA YANSIDI



Denizli'de meydana gelen deprem bir esnafın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından depreme ilişkin bir paylaşımda bulunarak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.



Köşger yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Buldan ilçemizde bugün saat 09.21’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında olup şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."