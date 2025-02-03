Son dakika deprem... Ege Denizi beşik gibi sallanıyor!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 07:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 08:53

Son zamanlarda çok sayıda deprem hareketliliğinin yaşandığı Ege Denizi’nde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.34’te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, Ege bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

08.00: Ege Denizi'nin Bodrum açıklarında 4.0, 3.7, 3.7 ve 3.5 büyüklüklerinde 4 deprem daha meydana geldi.

07.00: Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.6 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. İki depremin de derinlikleri 7 km olarak bildirildi.

AFAD: EGE DENİZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREM SAYISI 400'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400’ün üzerine çıktığını duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, "Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır. Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur" ifadeleri yer aldı.