Son dakika deprem... İstanbul ve Kütahya'nın ardından Karadeniz'de de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Karadeniz'de Kırklareli açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 14,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-04-25
Saat:10:43:42 TSİ
Enlem:42.56694 N
Boylam:27.94972 E
Derinlik:14.06 km
Detay:https://t.co/BeBMixZe0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Deprem Kırklareli il merkezine 123 kilometre Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta.
Etiketler: #23 Nisan 2025 İstanbul depremi #artçı deprem #deprem
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