Son dakika deprem... İstanbul ve Kütahya'nın ardından Karadeniz'de de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Karadeniz'de Kırklareli açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... İstanbul ve Kütahya'nın ardından Karadeniz'de de deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 14,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı şöyle:

AFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Deprem Kırklareli il merkezine 123 kilometre Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta.


Etiketler: #23 Nisan 2025 İstanbul depremi #artçı deprem #deprem

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