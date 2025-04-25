Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Nisan 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 25 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Nisan'da meydana gelen depremler...

25 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.25 08:58:33    -.-  2.2  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)           

2025.04.25 08:51:19   -.-  1.7  -.-   BEYPINAR-GURUN (SIVAS)             

2025.04.25 08:39:59  -.-  3.7  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)  

2025.04.25 08:30:18   -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)      

2025.04.25 08:23:21   -.-  2.5  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                

2025.04.25 08:15:32     -.-  3.1  3.2   AKDENIZ                            

2025.04.25 07:49:01   -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:46:43    -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)         

2025.04.25 07:41:11   -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:40:21  -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:32:46-.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)          

2025.04.25 07:31:31 -.-  2.0  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)           

2025.04.25 07:29:22  -.-  3.9  3.7   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:26:57  -.-  2.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:23:43    -.-  4.6  4.5   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.04.25 07:20:46   -.-  1.9  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)          

2025.04.25 07:14:25   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.


Etiketler: #deprem mi oldu #Son depremler #deprem

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