Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 25.04.2025 - 20:49

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Nisan'da meydana gelen depremler...

25 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.25 08:58:33 -.- 2.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 08:51:19 -.- 1.7 -.- BEYPINAR-GURUN (SIVAS)

2025.04.25 08:39:59 -.- 3.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2025.04.25 08:30:18 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.04.25 08:23:21 -.- 2.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2025.04.25 08:15:32 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ

2025.04.25 07:49:01 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:46:43 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:41:11 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:40:21 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:32:46-.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.04.25 07:31:31 -.- 2.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:29:22 -.- 3.9 3.7 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:26:57 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:23:43 -.- 4.6 4.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.25 07:20:46 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2025.04.25 07:14:25 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.