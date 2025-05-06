Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:06

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.06 09:23:22 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.06 09:12:48 -.- 2.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2025.05.06 09:03:45 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2025.05.06 08:59:41 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2025.05.06 08:54:41 -.- 1.5 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)

2025.05.06 08:22:56 -.- 1.9 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)

2025.05.06 08:16:04 -.- 2.4 -.- AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)

2025.05.06 07:49:41 -.- 1.8 -.- SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE)

2025.05.06 06:59:04 -.- 2.3 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.05.06 06:36:53 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2025.05.06 06:32:58 -.- 1.9 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.05.06 06:20:32 -.- 2.7 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)

2025.05.06 05:31:00 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.06 05:26:16 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2025.05.06 05:22:44 -.- 3.6 -.- IRAK-IRAN SINIR BOLGESI