Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.06 09:23:22   -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                     

2025.05.06 09:12:48     -.-  2.4  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)            

2025.05.06 09:03:45   -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)              

2025.05.06 08:59:41    -.-  1.8  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)           

2025.05.06 08:54:41   -.-  1.5  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)     

2025.05.06 08:22:56    -.-  1.9  -.-   AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)          

2025.05.06 08:16:04  -.-  2.4  -.-   AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)          

2025.05.06 07:49:41      -.-  1.8  -.-   SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE)          

2025.05.06 06:59:04    -.-  2.3  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)        

2025.05.06 06:36:53     -.-  0.9  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                 

2025.05.06 06:32:58    -.-  1.9  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)     

2025.05.06 06:20:32  -.-  2.7  -.-   CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)            

2025.05.06 05:31:00   -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)            

2025.05.06 05:26:16    -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)    

2025.05.06 05:22:44     -.-  3.6  -.-   IRAK-IRAN SINIR BOLGESI            


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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