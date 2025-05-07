Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:26

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:07

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah da yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

7 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.07 08:27:35 -.- 1.8 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN)

2025.05.07 08:07:28 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.07 07:22:28 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.07 05:51:51 -.- 1.5 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA)

2025.05.07 05:37:16 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.05.07 05:10:45 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.07 05:10:26 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2025.05.07 05:03:53 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.05.07 04:55:31 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2025.05.07 03:49:44 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

2025.05.07 03:30:00 -.- 2.1 -.- KORHACIOBASI-ARABAN (GAZIANTEP)

2025.05.07 03:27:47 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2025.05.07 03:18:53 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI