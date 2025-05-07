Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah da yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
7 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.05.07 08:27:35 -.- 1.8 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN)
2025.05.07 08:07:28 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.07 07:22:28 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.07 05:51:51 -.- 1.5 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA)
2025.05.07 05:37:16 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.05.07 05:10:45 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.07 05:10:26 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2025.05.07 05:03:53 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.05.07 04:55:31 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2025.05.07 03:49:44 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.07 03:30:00 -.- 2.1 -.- KORHACIOBASI-ARABAN (GAZIANTEP)
2025.05.07 03:27:47 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2025.05.07 03:18:53 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
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