Son Dakika Deprem... İzmir Körfezi'nde deprem: Çevre illerde de hissedildi!
İzmir körfezinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.18’de merkez üssü Ege Denizi İzmir körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
En yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi.
AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Etiketler: #İzmir Körfezi #deprem #afad
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