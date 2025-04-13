Son Dakika... Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:55

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi.

Buna göre deprem, yerin 6.21 kilometre altında gerçekleşti.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43’te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ALİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili "an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını" bildirdi.

Yerlikaya, merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."