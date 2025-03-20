Son Dakika deprem... Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem
Son Dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü:
Etiketler: #deprem #Kandilli #Kandilli Rasathanesi
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