Son Dakika deprem... Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem

Son Dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika deprem... Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:49

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü:


Etiketler: #deprem #Kandilli #Kandilli Rasathanesi

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