Son Dakika deprem... Kandilli duyurdu: Erzincan'da deprem

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:49

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:05

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü: