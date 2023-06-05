Üşümezsoy’dan kritik fay hattı açıklaması: İkisi birden kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olacak

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:12

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara bölgesindeki en aktif fay hatlarını ve kritik bölgeye işaret etti.

Yeniçağ’a konuşan Üşümezsoy, “Gemlik-Mudanya fayı Marmara'da en aktif faydır” diyerek bu fayda oluşan 3 buçukluk, 4'lük ve 5'lik onlarca depremin bu fayın Gemlik körfezinden Mudanya'ya doğru uzanan bir fay hattındaki deprem zirvelerini gösterdiğine değindi.

Üşümezsoy bölgeyi şu sözlerle tanımladı:

“Bu fay hattına kuzeyden gelen Bozburun-İmralı fayındaki depremler de etki vermekte veya Armutlu fayı da bu anlamda burayı etkilemektedir. 17 Ağustos'ta kırılan fayın Güney doğuya giden koluyla Gemlik Körfezi'nden gelen fayın birleştiği bir kesişme noktası oluşmaktadır.”

“EN RİSKLİSİ ESENKÖY VE GEMLİK FAY HATTININ BİRLİKTE KIRILMASI”

Marmara’daki ‘en riskli’ fay ve bölgeyi de belirten Üşümezsoy “Geçen ay 4 büyüklüğündeki deprem, ondan önceki aylarda 3 ve 4 büyüklüğündeki onlarca deprem yılda bu faydaki aktifliği göstermektedir. 1999 depreminden sonra en riskli fay ve bölge olarak gördüğüm Esenköy ve Gemlik Körfezi fay hattının kesişmesi ve bu fayların birlikte kırılmasıdır. Bu anlamda Marmara'daki riskli gördüğümüz bu kesim Kumburgaz fayından daha önemlidir” dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy, “Bölgesel tektonik ile gösterdiğimizde yukarıdaki haritada 1967, 1999 depreminde ve Düzce'de kırılan depremlerdeki fay hatları görülmektedir. Keza aynı şekilde, 1912 ve 2014'te kırılan Batı Marmara, Saroz ve Kuzey Ege fay hattı görülüyor. Diğeri de 1953'te kırılan Yenice-Gönen fay hattıdır. Bu anlamda bu bölgede kırılmanın işaret edilmediği fay hattı olarak Gemlik-Mudanya fayı ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

"TEK KIRILIRSA 6.5, İKİSİ BİRDEN KIRILIRSA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

İki riskli fayın birleşmesi durumunda 6.5 ya da 7 büyüklüğünde deprem olma potansiyelinin doğacağına değinen Üşümezsoy, "Gemlik-Mudanya fayı ile Bozburun fayı birlikte kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Tek kırılırsa 6 buçuk büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip" dedi.