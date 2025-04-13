Son Dakika Deprem... Van'da peş peşe iki deprem!
Son dakika gelişmesi... Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde ve Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.53'te gerçekleşen depremin yerin 5.6 km derinlikte olduğu bildirildi.
PEŞ PEŞE İKİ DEPREM
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11.58'de gerçekleşen depremin 4.42 km derinlikte olduğu bildirildi.
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