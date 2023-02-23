Son Dakika... Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:35

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 14:35

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.

İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.

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