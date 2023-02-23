Son Dakika... Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda sürüyor.
İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhidi Yasin Akbaş tutuklandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- Yaşar Okuyan kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Gökten sağanak şeklinde balık yağdı!
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama