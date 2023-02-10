Son Dakika: Depreme ilişkin suç duyurusunda bulunan HKP'liler gözaltına alındı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:22

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:40

Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depreme ilişkin; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kilis Valisi Recep Soytürk, deprem bölgesindeki 10 ilin il ve ilçe belediye başkanları, bakanlık yetkilileri, depremde yıkılan binaların müteahhitleri, yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları yetkililerin, “olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına neden olma”, “denetim görevinin ihmali”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit” ve “haberleşmenin engellenmesi” suçlarını işlediklerini iddia etti.

Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen HKP üyelerini polis gözaltına aldı.