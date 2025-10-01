Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.10.2025 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:52:45  39.2105   29.0022       11.0      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

08:50:26  39.2198   29.0007        5.5      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

08:48:49  39.2120   29.0015        5.4      -.-  2.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

08:48:11  39.2117   29.0705        1.6      -.-  2.3  -.-   KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)              

08:41:27  39.1597   28.1690        9.7      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:37:17  38.0740   37.4407        8.5      -.-  2.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

08:33:38  39.2360   28.0415        9.7      -.-  3.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:24:46  39.2417   28.9927       10.7      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

08:07:22  39.1853   28.0952       13.2      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:03:44  39.2248   28.9682       15.6      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

07:56:29  39.2317   29.0172       11.0      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

07:49:55  39.2495   28.9415       12.8      -.-  1.8  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                  

07:46:15  39.2053   28.0698        7.8      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:44:24  36.2318   36.0000       16.5      -.-  1.6  -.-   SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)                

07:42:36  39.2567   28.9993       10.8      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                

07:26:35  39.2945   28.9452        5.3      -.-  1.2  -.-   ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)                   

07:19:59  39.2145   29.0123       20.1      -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

07:07:26  37.0102   29.3320        5.0      -.-  1.2  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                 

06:59:38  39.2255   29.0273       11.3      -.-  2.0  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

06:44:11  39.5488   27.9670       11.3      -.-  2.1  -.-   PASAKOY-(BALIKESIR)                      

06:28:41  39.1998   28.1595       16.7      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)            

06:00:45  39.2618   28.9928       11.7      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                

05:58:01  38.1000   32.5672        9.7      -.-  1.1  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                   

05:48:22  39.2373   28.9907        7.2      -.-  3.3  3.1   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

05:46:09  39.2470   28.9730       14.7      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

05:36:47  39.2037   28.1452       12.4      -.-  3.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:23:06  39.2080   28.9822       14.9      -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

05:14:24  39.2148   28.9848        5.0      -.-  1.3  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

04:51:15  36.6113   25.6773       15.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                               

04:50:46  39.2153   29.0193        7.7      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

04:48:35  39.1583   28.1108       14.1      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)            

04:48:17  39.1452   28.1580       11.2      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

04:43:04  39.2025   29.0320       13.4      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

04:23:36  38.6780   39.9657        5.0      -.-  2.5  -.-   YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)                 

04:18:22  39.2327   29.0097       11.2      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

04:17:27  36.6530   25.7088       11.3      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                               

04:16:50  36.5920   25.7278        5.0      -.-  3.2  3.0   EGE DENIZI                               

04:11:18  39.1717   28.9020       19.3      -.-  1.9  -.-   GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)                    

04:02:04  38.7182   25.5165        6.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                               

04:01:01  37.3467   28.0590       12.3      -.-  1.2  -.-   YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)            

03:46:45  39.2278   28.9218       11.5      -.-  1.3  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                 

03:41:16  39.1858   28.2293       15.9      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:36:29  39.2205   28.9368        5.3      -.-  1.6  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                 

03:35:37  39.2412   28.9285       11.7      -.-  1.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                  

03:32:17  39.2105   29.0417       10.0      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

03:27:06  39.2042   28.1198       19.5      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:26:00  39.2245   28.9705        5.0      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

03:17:01  39.1937   28.1748       10.6      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)            

03:13:23  37.2228   37.2513        7.1      -.-  1.2  -.-   YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)           

02:53:05  39.1650   28.2105       13.6      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:50:48  39.2263   29.0150       11.5      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

02:49:58  39.2393   28.9747       12.4      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

02:42:16  36.4365   27.1470        4.2      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                

02:39:17  39.1790   28.1760       13.2      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:38:21  39.2162   27.8375       15.4      -.-  1.6  -.-   ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)               

02:32:14  40.1177   28.1912       15.5      -.-  1.5  -.-   HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA)               

02:22:49  39.1088   28.1872       13.9      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:20:56  39.1743   28.1375       12.6      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:13:06  39.2308   28.9728        4.3      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

02:12:03  39.2287   29.0000       10.8      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

02:03:07  39.2385   28.0083       14.6      -.-  1.3  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

01:42:14  39.2575   28.9490       14.4      -.-  1.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                 

01:40:13  35.9317   31.7968        5.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                  

01:39:57  39.2455   29.0178       15.1      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

01:37:26  39.2548   28.9853       11.5      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                  

01:32:16  39.2225   29.0132       10.0      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

01:27:36  39.2097   29.0192        5.0      -.-  1.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                  

01:17:18  39.0595   27.4828        8.8      -.-  1.3  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                   

01:06:07  39.1752   28.1982       20.5      -.-  1.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:04:55  39.1573   28.1432       15.2      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)           

İlgili Konular: #deprem #Son depremler