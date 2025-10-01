İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Ekim 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 1 Ekim 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:52:45 39.2105 29.0022 11.0 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
08:50:26 39.2198 29.0007 5.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
08:48:49 39.2120 29.0015 5.4 -.- 2.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
08:48:11 39.2117 29.0705 1.6 -.- 2.3 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
08:41:27 39.1597 28.1690 9.7 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:37:17 38.0740 37.4407 8.5 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:33:38 39.2360 28.0415 9.7 -.- 3.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:46 39.2417 28.9927 10.7 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:07:22 39.1853 28.0952 13.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:03:44 39.2248 28.9682 15.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:56:29 39.2317 29.0172 11.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:49:55 39.2495 28.9415 12.8 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
07:46:15 39.2053 28.0698 7.8 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:44:24 36.2318 36.0000 16.5 -.- 1.6 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
07:42:36 39.2567 28.9993 10.8 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:26:35 39.2945 28.9452 5.3 -.- 1.2 -.- ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
07:19:59 39.2145 29.0123 20.1 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:07:26 37.0102 29.3320 5.0 -.- 1.2 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
06:59:38 39.2255 29.0273 11.3 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:44:11 39.5488 27.9670 11.3 -.- 2.1 -.- PASAKOY-(BALIKESIR)
06:28:41 39.1998 28.1595 16.7 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:45 39.2618 28.9928 11.7 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
05:58:01 38.1000 32.5672 9.7 -.- 1.1 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)
05:48:22 39.2373 28.9907 7.2 -.- 3.3 3.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:46:09 39.2470 28.9730 14.7 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:36:47 39.2037 28.1452 12.4 -.- 3.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:23:06 39.2080 28.9822 14.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:14:24 39.2148 28.9848 5.0 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:51:15 36.6113 25.6773 15.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
04:50:46 39.2153 29.0193 7.7 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:48:35 39.1583 28.1108 14.1 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:48:17 39.1452 28.1580 11.2 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:04 39.2025 29.0320 13.4 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:23:36 38.6780 39.9657 5.0 -.- 2.5 -.- YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)
04:18:22 39.2327 29.0097 11.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:17:27 36.6530 25.7088 11.3 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI
04:16:50 36.5920 25.7278 5.0 -.- 3.2 3.0 EGE DENIZI
04:11:18 39.1717 28.9020 19.3 -.- 1.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
04:02:04 38.7182 25.5165 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:01:01 37.3467 28.0590 12.3 -.- 1.2 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
03:46:45 39.2278 28.9218 11.5 -.- 1.3 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
03:41:16 39.1858 28.2293 15.9 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:36:29 39.2205 28.9368 5.3 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
03:35:37 39.2412 28.9285 11.7 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:32:17 39.2105 29.0417 10.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
03:27:06 39.2042 28.1198 19.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:00 39.2245 28.9705 5.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:17:01 39.1937 28.1748 10.6 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:13:23 37.2228 37.2513 7.1 -.- 1.2 -.- YIGINLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
02:53:05 39.1650 28.2105 13.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:48 39.2263 29.0150 11.5 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:49:58 39.2393 28.9747 12.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:42:16 36.4365 27.1470 4.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
02:39:17 39.1790 28.1760 13.2 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:21 39.2162 27.8375 15.4 -.- 1.6 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)
02:32:14 40.1177 28.1912 15.5 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-KARACABEY (BURSA)
02:22:49 39.1088 28.1872 13.9 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:20:56 39.1743 28.1375 12.6 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:06 39.2308 28.9728 4.3 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:12:03 39.2287 29.0000 10.8 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:03:07 39.2385 28.0083 14.6 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:42:14 39.2575 28.9490 14.4 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
01:40:13 35.9317 31.7968 5.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:39:57 39.2455 29.0178 15.1 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:37:26 39.2548 28.9853 11.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:32:16 39.2225 29.0132 10.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:27:36 39.2097 29.0192 5.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:17:18 39.0595 27.4828 8.8 -.- 1.3 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
01:06:07 39.1752 28.1982 20.5 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:55 39.1573 28.1432 15.2 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)