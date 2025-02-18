Son dakika deprem... AFAD açıkladı... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD açıkladı... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 09.07'de gerçekleşen depremin 6.82 km derinlikte olduğu bildirildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bugün saat 07.46'da 5.0 büyüklüğünde, saat 08.11'de de 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.


Etiketler: #afad #Ege Denizi #deprem

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