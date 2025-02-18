Son dakika deprem... AFAD açıkladı... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.07'de gerçekleşen depremin 6.82 km derinlikte olduğu bildirildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bugün saat 07.46'da 5.0 büyüklüğünde, saat 08.11'de de 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.