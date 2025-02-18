Son dakika deprem... AFAD açıkladı... Ege Denizi'nde peş peşe depremler!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.07'de gerçekleşen depremin 6.82 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:09:07:59 TSİ
Enlem:36.46472 N
Boylam:24.8275 E
Derinlik:6.82 km
Detay:https://t.co/AE1Hhhhghk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Bugün saat 07.46'da 5.0 büyüklüğünde, saat 08.11'de de 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.
Etiketler: #afad #Ege Denizi #deprem
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