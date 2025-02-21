Son dakika depremler! 21 Şubat 2125 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Şubat 2125 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Şubat 2125 Türkiye'deki depremler.

Son dakika depremler! 21 Şubat 2125 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Şubat'ta meydana gelen depremler...

21 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.21 08:06:04    -.-  1.9  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)                  

2025.02.21 07:48:00   -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI       

2025.02.21 07:25:24   -.-  1.5  -.-   KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)               

2025.02.21 07:25:00     -.-  2.3  -.-   ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)                 

2025.02.21 07:08:45 -.-  1.2  -.-   KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)                   

2025.02.21 06:45:49     -.-  2.1  -.-   TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)                   

2025.02.21 06:34:12    -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI       

2025.02.21 06:23:23      -.-  1.5  -.-   KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI)             

2025.02.21 06:21:36    -.-  1.3  -.-   SALIHLER-DIKILI (IZMIR)                    

2025.02.21 06:18:27    -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI       


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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