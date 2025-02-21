Son dakika depremler! 21 Şubat 2125 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Şubat 2125 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Şubat 2125 Türkiye'deki depremler.
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Şubat'ta meydana gelen depremler...
21 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.21 08:06:04 -.- 1.9 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA)
2025.02.21 07:48:00 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI
2025.02.21 07:25:24 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)
2025.02.21 07:25:00 -.- 2.3 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)
2025.02.21 07:08:45 -.- 1.2 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)
2025.02.21 06:45:49 -.- 2.1 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)
2025.02.21 06:34:12 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2025.02.21 06:23:23 -.- 1.5 -.- KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI)
2025.02.21 06:21:36 -.- 1.3 -.- SALIHLER-DIKILI (IZMIR)
2025.02.21 06:18:27 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!