İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 27 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025-09-27 08:32:38 39.255 28.17083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 08:12:47 39.19167 28.17583 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 08:03:56 39.15361 28.20083 7.17 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 07:44:29 39.17222 28.21333 10.22 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 06:42:32 37.4475 37.08333 6.73 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-09-27 06:29:15 39.24111 28.99444 9.47 ML 1.7 Simav (Kütahya)

2025-09-27 06:13:17 38.14194 38.57333 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2025-09-27 06:09:51 39.19194 28.2275 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 05:55:38 39.17944 28.1875 11.46 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 05:34:25 39.20639 28.20833 4.77 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 05:24:45 39.20611 28.14722 11.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 05:15:11 39.21 28.175 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 05:12:36 39.17444 28.17556 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 04:58:37 37.9525 38.07194 15.33 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-09-27 04:50:09 39.20944 28.16917 9.93 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 04:43:06 39.17222 28.1625 6.94 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 04:19:23 39.17778 28.19417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 04:04:15 39.175 28.195 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 03:25:43 39.25639 28.09361 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 03:12:46 39.18556 28.25056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 03:12:06 39.1775 28.18139 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 02:38:16 37.97417 37.7325 7.7 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-09-27 02:28:24 40.4075 27.62889 7.0 ML 3.1 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.12 km] Erdek (Balıkesir)

2025-09-27 01:16:37 38.38333 24.59167 7.0 ML 3.8 Ege Denizi

2025-09-27 01:10:23 38.05 37.73167 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)

2025-09-27 00:54:43 39.21806 28.11722 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 00:44:30 39.11 28.16528 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 00:41:49 39.11083 28.24306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 00:34:03 39.27222 28.95611 10.02 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-09-27 00:27:03 39.13472 28.15917 5.28 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-27 00:19:06 39.18028 28.18222 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)