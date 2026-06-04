Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
4 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.06.04 08:03:57 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-GELIBOLU (CANAKKALE)
2026.06.04 07:50:17 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.06.04 07:23:31 -.- 1.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.04 07:18:48 -.- 0.9 -.- ASLANDOGMUS-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)
2026.06.04 07:00:46 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.04 06:55:00 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK
2026.06.04 06:20:03 -.- 3.2 3.4 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)