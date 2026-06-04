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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.06.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

4 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.04 08:03:57  -.-  1.3  -.-   KAVAKKOY-GELIBOLU (CANAKKALE)               

2026.06.04 07:50:17    -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)               

2026.06.04 07:23:31   -.-  1.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2026.06.04 07:18:48   -.-  0.9  -.-   ASLANDOGMUS-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)         

2026.06.04 07:00:46   -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.06.04 06:55:00  -.-  1.4  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                          

2026.06.04 06:20:03   -.-  3.2  3.4   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                   

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