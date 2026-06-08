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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8.06.2026 09:26:00
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Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:52  38.2107   38.5910        5.0      -.-  2.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

09:00:16  40.4345   36.9222        4.7      -.-  2.0  -.-   ATAKOY-ALMUS (TOKAT)                              

08:59:11  39.2288   28.1008        7.7      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:43:23  36.9357   29.0545       22.0      -.-  1.5  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          

08:39:16  39.2428   28.9528       14.9      -.-  1.0  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:33:37  36.8720   29.1330        4.9      -.-  1.3  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           

06:44:35  39.5433   28.1130        7.6      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

06:33:55  37.7738   26.4650        5.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

05:51:37  38.3350   38.2050        6.5      -.-  1.8  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

05:50:31  40.1892   31.6925       10.9      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

05:46:43  39.0908   29.4970        9.2      -.-  1.4  -.-   POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)                             

05:43:28  36.7767   39.4827        6.0      -.-  1.9  -.-   BINEKLI-HARRAN (SANLIURFA)                        

05:27:49  37.7005   26.0460        9.0      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

05:09:48  38.9365   26.7697        5.4      -.-  1.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           

04:31:22  38.7512   36.5313        5.2      -.-  1.2  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               

04:21:35  37.8785   26.8830       11.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

03:57:02  35.2065   33.2347       23.7      -.-  2.6  -.-   KIBRIS-TURKELI                                    

03:36:19  39.8867   39.9772        7.5      -.-  2.1  -.-   YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN)                      

03:26:01  40.9068   31.6147        9.8      -.-  1.8  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        

03:24:12  38.7962   26.5855        8.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

03:15:24  38.7805   26.6155        7.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

02:17:45  37.7560   36.0632        5.0      -.-  1.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               

02:11:23  39.0860   40.3312        6.9      -.-  2.2  -.-   SUTGOLU-(BINGOL)                                  

01:32:28  36.6790   26.4707        6.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

01:25:36  39.7465   42.8198       44.3      -.-  1.6  -.-   ERGOZU-ELESKIRT (AGRI)                            

01:22:32  36.5922   28.8973        6.7      -.-  1.3  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         

00:40:07  38.6220   26.1528       10.4      -.-  2.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

00:30:06  35.8192   29.2742        7.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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