Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 10 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem oldu. Söz konusu deprem aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu çevre illerde hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
AFAD da depreme ilişkin "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de yerin 9.64 km derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.
10 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
