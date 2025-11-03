Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.11.2025 09:14:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Söz konusu deprem, yerin 4.91 kilometre derinliğinde ve 23.23'te meydana geldi.

3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:39 -.-  2.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

08:43:28 -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

08:41:53 -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:38:39  -.-  3.6  3.6   ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI)           

08:17:42 -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:07:09 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:02:45 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:56:21 -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:47:16 -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:42:19 -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:37:50 -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:33:14 -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:32:29 -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:28:30 -.-  2.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

07:25:16  -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                 

07:16:17 -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

07:14:36 -.-  2.8  -.-   TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA)                 

07:04:59 -.-  1.9  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                   

07:04:54 -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:57:51 -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                    

06:54:52 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

06:53:07 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:50:01 -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:47:27 -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:43:40 -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:40:49 -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:22:57 -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:14:11 -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

06:11:16 -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

06:10:34 -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:09:11 -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:07:56 -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:07:44 -.-  3.0  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                  

05:57:36 -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:44:36 -.-  2.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:42:12 -.-  1.4  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                   

05:32:11 -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:31:08 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:28:52 -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:27:37 -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:21:21 -.-  3.1  2.8   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:17:15 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:16:46 -.-  1.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:14:02 -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:12:33 -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:04:37 -.-  1.8  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

05:00:23 -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:58:47  -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

04:57:42 -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

04:51:10 -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:40:00 -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:30:37 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:23:58 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

04:05:59 -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

03:56:54 -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)              

03:56:48 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

03:54:36 -.-  1.3  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                     

03:51:46 -.-  1.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                     

03:45:44 -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:40:11 -.-  2.0  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                    

03:37:44 -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:16:32 -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:12:21 -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:11:24 -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:07:44 -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:05:32 -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:57:17 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:46:23 -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:45:09 -.-  1.8  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                         

02:44:58 -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:38:27 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:35:48 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:25:37  -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:22:57 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:22:17 -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

02:16:27  -.-  1.4  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                  

02:15:41 -.-  1.9  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)  

02:06:50 -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:06:10 -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                    

02:04:55 -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:03:30 -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:54:47 -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:54:30 -.-  1.6  -.-   DEREBASALAN-SULUOVA (AMASYA)               

01:53:37 -.-  2.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

01:36:35 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                    

01:33:48 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:31:41 -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:30:34 -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:27:13  -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:21:06  -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:20:36 -.-  2.0  -.-   BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)                

01:13:05 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:10:41  -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:06:46 -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:04:06 -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:02:17 -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:55:06 -.-  1.2  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:50:38 -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:47:17 -.-  2.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:39:18 -.-  3.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:33:49 -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                    

00:26:57 -.-  1.8  -.-   KOSELER-OVACIK (TUNCELI)                   

00:26:10 -.-  3.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:22:20 -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:21:30 -.-  1.8  -.-   KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI)                 

00:18:34 -.-  2.7  -.-   AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)                     

00:09:01 -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:06:27 -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

00:05:31 -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

00:04:35 -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

00:04:08 -.-  1.1  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)    

