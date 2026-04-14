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Son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

14.04.2026 09:33:00
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Son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?Image

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, Bursa açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 15.42'de gerçekleşen depremin yerin 8.8 km derinliğinde olduğu bildirildi.

14 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.14 09:00:31  38.4677   38.0480        5.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    

2026.04.14 08:59:36  35.0597   25.8947        5.0      -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2026.04.14 08:53:54  39.2390   29.0083        8.4      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.14 08:42:35  37.5200   36.0958        0.0      -.-  1.5  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      

2026.04.14 08:20:41  36.9578   28.7218       11.8      -.-  1.6  -.-   ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      

2026.04.14 08:20:36  40.8085   27.6593       16.4      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2026.04.14 07:31:33  38.0935   36.5603        5.4      -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.04.14 07:23:23  39.1143   28.3042       10.4      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.04.14 07:03:07  38.9760   27.0505       12.2      -.-  2.2  -.-   TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)                         

2026.04.14 06:48:42  39.4660   26.2327        2.4      -.-  1.3  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        

2026.04.14 06:17:34  37.1348   28.4308        9.0      -.-  1.4  -.-   ULA (MUGLA)                                       

2026.04.14 06:11:57  38.2672   38.8750        7.9      -.-  2.2  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)                         

2026.04.14 05:32:11  39.1703   40.6985        8.0      -.-  1.4  -.-   KIRKPINAR-ADAKLI (BINGOL)                         

2026.04.14 05:28:04  39.4412   27.4778       23.3      -.-  1.1  -.-   CUKURLAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      

2026.04.14 05:27:47  40.7488   30.9958        5.0      -.-  1.5  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            

2026.04.14 05:22:17  39.2282   28.9863        5.4      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.14 05:21:35  39.1525   28.1548       10.3      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.04.14 05:00:19  40.8483   31.6942        3.3      -.-  1.3  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  

2026.04.14 04:45:55  36.1055   30.2303        4.6      -.-  2.7  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

2026.04.14 04:43:25  39.1608   28.9500        8.4      -.-  1.2  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

2026.04.14 04:31:56  39.2150   28.1723       10.9      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.04.14 04:24:51  39.2342   29.0018       11.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.04.14 04:11:18  39.5872   23.9892        5.0      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.04.14 03:55:01  39.5190   39.2410       15.5      -.-  1.4  -.-   DERE-KEMAH (ERZINCAN)                             

2026.04.14 03:35:33  38.1520   38.6143        6.2      -.-  1.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      

2026.04.14 03:17:22  38.2597   38.1042        6.0      -.-  1.6  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         

2026.04.14 03:06:55  38.6632   43.2132       22.4      -.-  2.1  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  

2026.04.14 03:06:21  39.2305   29.0288        5.4      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2026.04.14 03:01:45  37.5017   29.8180       12.5      -.-  3.0  2.9   BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR)                       

2026.04.14 02:28:32  39.6425   39.6213        3.1      -.-  1.5  -.-   SAZLIPINAR-(ERZINCAN)                             

2026.04.14 02:05:29  36.8432   27.4623       25.7      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2026.04.14 01:56:57  38.3307   27.4797       12.4      -.-  1.1  -.-   GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR)                         

2026.04.14 01:45:01  36.1318   30.7532        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2026.04.14 01:40:49  38.1062   37.1667        5.9      -.-  1.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.04.14 01:31:33  36.7248   33.4750       22.5      -.-  1.2  -.-   TOPLUCA-MUT (MERSIN)                              

2026.04.14 01:02:11  36.1530   30.1813        7.6      -.-  2.1  -.-   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

2026.04.14 00:55:24  36.5182   26.7290       14.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.04.14 00:34:28  38.2948   27.4953        5.0      -.-  1.6  -.-   CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)                        

2026.04.14 00:18:17  38.6777   43.0877        5.0      -.-  2.5  -.-   VAN GOLU                                          

2026.04.14 00:17:12  39.2468   28.9790       12.0      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)  

İlgili Konular: #afad #Son depremler listesi #Kandilli son depremler #deprem mi oldu