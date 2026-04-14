AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Bursa'da deprem mi oldu? 14 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi, Bursa açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.42'de gerçekleşen depremin yerin 8.8 km derinliğinde olduğu bildirildi.
14 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.04.14 09:00:31 38.4677 38.0480 5.0 -.- 2.0 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
2026.04.14 08:59:36 35.0597 25.8947 5.0 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2026.04.14 08:53:54 39.2390 29.0083 8.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 08:42:35 37.5200 36.0958 0.0 -.- 1.5 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
2026.04.14 08:20:41 36.9578 28.7218 11.8 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.04.14 08:20:36 40.8085 27.6593 16.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI
2026.04.14 07:31:33 38.0935 36.5603 5.4 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.14 07:23:23 39.1143 28.3042 10.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 07:03:07 38.9760 27.0505 12.2 -.- 2.2 -.- TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR)
2026.04.14 06:48:42 39.4660 26.2327 2.4 -.- 1.3 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.04.14 06:17:34 37.1348 28.4308 9.0 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)
2026.04.14 06:11:57 38.2672 38.8750 7.9 -.- 2.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)
2026.04.14 05:32:11 39.1703 40.6985 8.0 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-ADAKLI (BINGOL)
2026.04.14 05:28:04 39.4412 27.4778 23.3 -.- 1.1 -.- CUKURLAR-IVRINDI (BALIKESIR)
2026.04.14 05:27:47 40.7488 30.9958 5.0 -.- 1.5 -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2026.04.14 05:22:17 39.2282 28.9863 5.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 05:21:35 39.1525 28.1548 10.3 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 05:00:19 40.8483 31.6942 3.3 -.- 1.3 -.- YESILCELE-(BOLU)
2026.04.14 04:45:55 36.1055 30.2303 4.6 -.- 2.7 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.04.14 04:43:25 39.1608 28.9500 8.4 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 04:31:56 39.2150 28.1723 10.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.14 04:24:51 39.2342 29.0018 11.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.14 04:11:18 39.5872 23.9892 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2026.04.14 03:55:01 39.5190 39.2410 15.5 -.- 1.4 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
2026.04.14 03:35:33 38.1520 38.6143 6.2 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
2026.04.14 03:17:22 38.2597 38.1042 6.0 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2026.04.14 03:06:55 38.6632 43.2132 22.4 -.- 2.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
2026.04.14 03:06:21 39.2305 29.0288 5.4 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.14 03:01:45 37.5017 29.8180 12.5 -.- 3.0 2.9 BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR)
2026.04.14 02:28:32 39.6425 39.6213 3.1 -.- 1.5 -.- SAZLIPINAR-(ERZINCAN)
2026.04.14 02:05:29 36.8432 27.4623 25.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.04.14 01:56:57 38.3307 27.4797 12.4 -.- 1.1 -.- GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR)
2026.04.14 01:45:01 36.1318 30.7532 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.04.14 01:40:49 38.1062 37.1667 5.9 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.04.14 01:31:33 36.7248 33.4750 22.5 -.- 1.2 -.- TOPLUCA-MUT (MERSIN)
2026.04.14 01:02:11 36.1530 30.1813 7.6 -.- 2.1 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2026.04.14 00:55:24 36.5182 26.7290 14.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2026.04.14 00:34:28 38.2948 27.4953 5.0 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)
2026.04.14 00:18:17 38.6777 43.0877 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU
2026.04.14 00:17:12 39.2468 28.9790 12.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)