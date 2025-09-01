İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:19:49 39.2318 28.0653 21.7 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:01 39.1465 28.1635 16.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:42:27 39.2000 28.1590 12.4 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:39:31 39.1147 28.2703 12.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:37:23 39.1828 28.2500 14.4 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:20:32 39.2307 28.1840 7.1 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
07:10:46 39.2078 28.1457 7.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:32 39.1860 28.2427 9.5 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:03:16 39.2458 28.1802 10.0 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
07:01:35 39.1838 28.1597 9.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:10 39.1635 28.1955 12.8 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:53:57 39.2267 28.0033 15.2 -.- 2.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:25 40.1883 31.8015 5.3 -.- 2.2 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
06:44:00 39.5577 39.8197 9.5 -.- 2.0 -.- KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI)
06:42:21 39.1723 28.1580 15.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:52 39.1882 28.1488 8.8 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:39:41 39.2397 28.1767 7.9 -.- 2.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:32:47 39.2103 28.1495 7.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:25:42 39.1768 28.1728 13.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:22:29 39.1960 28.0933 10.5 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:02 39.1615 28.1718 10.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:03 39.1900 28.1107 11.8 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:03 39.2815 28.1523 12.0 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:07:34 39.2427 28.1925 17.5 -.- 1.2 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:01:07 39.1578 28.1570 9.8 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:54:54 39.1997 28.1198 8.5 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:51:03 39.2115 27.9890 12.7 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:43 38.3120 27.2490 8.1 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)
05:34:53 39.2397 28.1505 12.5 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:33:07 39.2188 28.1885 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:23 39.2025 28.1480 12.8 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:50 39.1948 28.1990 7.5 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:26:31 38.2717 37.7522 14.4 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
05:25:04 39.1428 28.1937 10.3 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:27 39.1505 28.2202 16.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:04 38.3755 37.4548 5.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:13:54 39.1245 28.1868 17.7 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:36 39.2218 28.1282 6.7 -.- 1.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:41 39.2390 28.0118 6.8 -.- 0.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:54 38.1355 37.0182 4.9 -.- 1.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:06:18 39.1663 28.2203 10.2 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:43 39.2420 28.0768 7.2 -.- 1.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:41 39.2307 29.0238 5.4 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:55:43 39.1968 28.1425 9.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:35 39.1787 28.2405 7.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:57 39.1557 28.1600 16.5 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:39:22 39.2090 28.0878 18.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:17 39.1540 28.1638 13.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:38 39.2352 28.0062 16.3 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:26:23 39.2420 28.0150 13.9 -.- 3.2 3.2 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:20:31 39.2163 28.0245 11.3 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:33 39.1842 28.2448 15.3 -.- 1.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:56 39.2725 29.2652 5.0 -.- 1.2 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
04:10:43 39.1952 28.1943 16.2 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:59:46 39.1195 28.1262 19.0 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:32 39.2127 28.1028 10.3 -.- 0.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:52:04 39.2458 28.0252 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:38:55 39.8583 39.5090 12.4 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-(ERZINCAN)
03:37:02 39.1758 28.0937 17.3 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:35:51 39.1828 28.1498 9.5 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:32:42 39.2427 28.1895 8.1 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:29:43 39.1805 28.1262 14.3 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:13 39.1535 28.2268 5.3 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:07 39.1235 28.0963 13.9 -.- 1.2 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
03:09:02 39.1915 28.0163 14.4 -.- 0.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:58 39.2082 28.1900 11.6 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:56 39.2388 28.1440 11.2 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:56:24 39.2093 29.4093 5.7 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
02:53:57 39.1587 28.1832 19.8 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:48 39.2167 28.1457 13.2 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:51:28 38.2398 37.7453 11.0 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
02:48:32 42.5605 26.4263 5.7 -.- 3.1 3.1 BULGARISTAN
02:37:09 39.2318 28.1070 10.5 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:10 39.1882 28.2368 8.6 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:28:50 39.1710 28.2450 9.8 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:25 39.1722 28.2200 12.0 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:28 39.3127 28.1487 12.4 -.- 1.5 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:11 35.7285 40.6995 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE
02:15:00 36.9768 28.2753 8.1 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
02:09:13 39.2257 28.0307 10.7 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:58:58 38.8957 26.1290 5.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:58:27 37.6293 36.0028 5.0 -.- 1.4 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
01:56:24 39.4628 28.0822 18.9 -.- 1.1 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
01:53:12 37.5983 36.0637 7.8 -.- 1.1 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
01:50:48 39.1855 28.2173 11.0 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:48:14 39.1717 28.1320 14.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:15 39.1372 28.0625 11.8 -.- 1.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
01:45:12 37.5707 35.8698 4.6 -.- 1.2 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
01:42:37 38.2827 37.7747 9.8 -.- 2.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:38:57 39.1363 28.1577 12.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:14 41.1323 34.4435 10.8 -.- 1.5 -.- AKKESE-KARGI (CORUM)
01:30:05 38.2850 37.7483 8.3 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:28:19 38.2742 37.7705 6.2 -.- 2.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:22:07 39.2567 28.0880 13.0 -.- 2.9 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:15:45 39.1985 28.1417 14.8 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:12:12 39.2457 28.1288 8.2 -.- 1.5 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:09:53 40.5073 23.7143 5.2 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
01:09:03 39.2213 28.1398 8.8 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:03 39.1925 28.0867 9.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:55:28 39.2075 28.1010 5.1 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:49:13 39.1718 28.2567 5.0 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:38:30 39.2477 28.3327 6.9 -.- 1.7 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:36:59 39.2072 28.0695 5.1 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:27:12 37.9980 36.4120 2.9 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:09:46 39.1762 28.1488 8.9 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:07:08 39.1715 28.2698 12.2 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)