1.09.2025 08:49:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar  1 Eylül 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Eylül  2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:19:49  39.2318   28.0653       21.7      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:00:01  39.1465   28.1635       16.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:42:27  39.2000   28.1590       12.4      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:39:31  39.1147   28.2703       12.2      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:37:23  39.1828   28.2500       14.4      -.-  2.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:20:32  39.2307   28.1840        7.1      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

07:10:46  39.2078   28.1457        7.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:05:32  39.1860   28.2427        9.5      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:03:16  39.2458   28.1802       10.0      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

07:01:35  39.1838   28.1597        9.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:59:10  39.1635   28.1955       12.8      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:53:57  39.2267   28.0033       15.2      -.-  2.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:52:25  40.1883   31.8015        5.3      -.-  2.2  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       

06:44:00  39.5577   39.8197        9.5      -.-  2.0  -.-   KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI)                        

06:42:21  39.1723   28.1580       15.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:40:52  39.1882   28.1488        8.8      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:39:41  39.2397   28.1767        7.9      -.-  2.6  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

06:32:47  39.2103   28.1495        7.6      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:25:42  39.1768   28.1728       13.1      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:22:29  39.1960   28.0933       10.5      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:16:02  39.1615   28.1718       10.1      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:14:03  39.1900   28.1107       11.8      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:08:03  39.2815   28.1523       12.0      -.-  1.4  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:07:34  39.2427   28.1925       17.5      -.-  1.2  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

06:01:07  39.1578   28.1570        9.8      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:54:54  39.1997   28.1198        8.5      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:51:03  39.2115   27.9890       12.7      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:44:43  38.3120   27.2490        8.1      -.-  1.3  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            

05:34:53  39.2397   28.1505       12.5      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:33:07  39.2188   28.1885        5.0      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:30:23  39.2025   28.1480       12.8      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:26:50  39.1948   28.1990        7.5      -.-  1.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:26:31  38.2717   37.7522       14.4      -.-  1.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

05:25:04  39.1428   28.1937       10.3      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:17:27  39.1505   28.2202       16.8      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:16:04  38.3755   37.4548        5.2      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:13:54  39.1245   28.1868       17.7      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:12:36  39.2218   28.1282        6.7      -.-  1.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:08:41  39.2390   28.0118        6.8      -.-  0.9  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:06:54  38.1355   37.0182        4.9      -.-  1.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

05:06:18  39.1663   28.2203       10.2      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:58:43  39.2420   28.0768        7.2      -.-  1.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:56:41  39.2307   29.0238        5.4      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:55:43  39.1968   28.1425        9.9      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:50:35  39.1787   28.2405        7.8      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:43:57  39.1557   28.1600       16.5      -.-  1.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:39:22  39.2090   28.0878       18.4      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:38:17  39.1540   28.1638       13.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:29:38  39.2352   28.0062       16.3      -.-  1.3  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:26:23  39.2420   28.0150       13.9      -.-  3.2  3.2   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:20:31  39.2163   28.0245       11.3      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:18:33  39.1842   28.2448       15.3      -.-  1.0  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:12:56  39.2725   29.2652        5.0      -.-  1.2  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                            

04:10:43  39.1952   28.1943       16.2      -.-  1.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:59:46  39.1195   28.1262       19.0      -.-  1.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:55:32  39.2127   28.1028       10.3      -.-  0.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:52:04  39.2458   28.0252       16.2      -.-  1.3  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:38:55  39.8583   39.5090       12.4      -.-  1.3  -.-   MECIDIYE-(ERZINCAN)                               

03:37:02  39.1758   28.0937       17.3      -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:35:51  39.1828   28.1498        9.5      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:32:42  39.2427   28.1895        8.1      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

03:29:43  39.1805   28.1262       14.3      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:26:13  39.1535   28.2268        5.3      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:10:07  39.1235   28.0963       13.9      -.-  1.2  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

03:09:02  39.1915   28.0163       14.4      -.-  0.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:06:58  39.2082   28.1900       11.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:57:56  39.2388   28.1440       11.2      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:56:24  39.2093   29.4093        5.7      -.-  1.7  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       

02:53:57  39.1587   28.1832       19.8      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:51:48  39.2167   28.1457       13.2      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:51:28  38.2398   37.7453       11.0      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

02:48:32  42.5605   26.4263        5.7      -.-  3.1  3.1   BULGARISTAN                                       

02:37:09  39.2318   28.1070       10.5      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:34:10  39.1882   28.2368        8.6      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:28:50  39.1710   28.2450        9.8      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:24:25  39.1722   28.2200       12.0      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:15:28  39.3127   28.1487       12.4      -.-  1.5  -.-   SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:15:11  35.7285   40.6995        5.0      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            

02:15:00  36.9768   28.2753        8.1      -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            

02:09:13  39.2257   28.0307       10.7      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:58:58  38.8957   26.1290        5.5      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

01:58:27  37.6293   36.0028        5.0      -.-  1.4  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            

01:56:24  39.4628   28.0822       18.9      -.-  1.1  -.-   KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

01:53:12  37.5983   36.0637        7.8      -.-  1.1  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)                     

01:50:48  39.1855   28.2173       11.0      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:48:14  39.1717   28.1320       14.9      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:47:15  39.1372   28.0625       11.8      -.-  1.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

01:45:12  37.5707   35.8698        4.6      -.-  1.2  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                             

01:42:37  38.2827   37.7747        9.8      -.-  2.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:38:57  39.1363   28.1577       12.4      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:38:14  41.1323   34.4435       10.8      -.-  1.5  -.-   AKKESE-KARGI (CORUM)                              

01:30:05  38.2850   37.7483        8.3      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:28:19  38.2742   37.7705        6.2      -.-  2.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:22:07  39.2567   28.0880       13.0      -.-  2.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:15:45  39.1985   28.1417       14.8      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:12:12  39.2457   28.1288        8.2      -.-  1.5  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:09:53  40.5073   23.7143        5.2      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        

01:09:03  39.2213   28.1398        8.8      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:04:03  39.1925   28.0867        9.7      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:55:28  39.2075   28.1010        5.1      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:49:13  39.1718   28.2567        5.0      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:38:30  39.2477   28.3327        6.9      -.-  1.7  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:36:59  39.2072   28.0695        5.1      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:27:12  37.9980   36.4120        2.9      -.-  1.6  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

00:09:46  39.1762   28.1488        8.9      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:07:08  39.1715   28.2698       12.2      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

