Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.03.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

1 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.01 09:02:41  37.1152   27.8803        4.8      -.-  1.9  -.-   BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)                            

2026.03.01 08:06:57  37.4978   37.2135        5.4      -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2026.03.01 08:05:35  39.0425   28.3140       13.6      -.-  1.2  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             

2026.03.01 08:03:25  39.1683   28.2578       15.1      -.-  3.1  2.9   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.01 07:47:03  41.1013   34.9583        5.7      -.-  2.0  -.-   TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN)                    

2026.03.01 07:41:07  39.0915   28.2802        7.7      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.01 07:31:55  39.1718   28.2333       10.6      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.01 07:08:06  39.1698   28.2175       13.3      -.-  2.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 07:07:55  38.3403   25.0153       10.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.01 07:05:41  39.1643   28.2602        9.5      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.01 06:53:55  38.4870   38.0655       10.0      -.-  1.9  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

2026.03.01 06:46:47  39.1275   28.1960        9.9      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 06:27:45  38.5393   26.4475        5.1      -.-  1.7  -.-   YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)                        

2026.03.01 06:20:21  37.1335   27.9453       13.4      -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)                           

2026.03.01 06:15:43  38.8680   37.8998       10.0      -.-  1.7  -.-   BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)                        

2026.03.01 06:11:20  36.0408   26.9750       15.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.01 06:04:18  38.1128   37.8845       11.7      -.-  1.5  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2026.03.01 05:41:46  39.8552   40.0523        5.0      -.-  2.1  -.-   BOZAGA-CAYIRLI (ERZINCAN)                         

2026.03.01 05:28:14  39.1162   28.2960        8.9      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.01 05:25:03  38.4795   39.3408        7.4      -.-  1.2  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

2026.03.01 05:17:52  39.1048   28.2468       12.9      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 05:14:03  37.9033   27.6047       12.3      -.-  1.2  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     

2026.03.01 05:06:22  37.9653   27.1042        5.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.03.01 04:55:08  39.4695   27.0615       12.4      -.-  2.4  -.-   CALLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                       

2026.03.01 04:50:43  40.7468   35.6783        5.3      -.-  2.1  -.-   ASAGI KARASU-SULUOVA (AMASYA)                     

2026.03.01 04:41:46  39.2590   29.0090       12.9      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.01 04:34:22  39.0933   28.2300        9.7      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 04:32:17  37.6930   35.4127        5.0      -.-  2.4  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.03.01 04:28:52  39.7722   26.5262        8.6      -.-  1.3  -.-   PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    

2026.03.01 04:22:27  40.7893   31.5330       10.6      -.-  1.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  

2026.03.01 04:20:57  40.3512   35.5058        5.0      -.-  1.4  -.-   KERVANSARAY-GOYNUCEK (AMASYA)                     

2026.03.01 04:17:34  37.8818   26.9990        8.6      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.03.01 04:13:10  37.8353   27.0158        5.2      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.03.01 04:12:07  39.2013   28.9863       14.6      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.01 04:04:50  40.6602   32.8190        6.7      -.-  1.7  -.-   YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                

2026.03.01 03:55:24  39.1358   28.1317       12.2      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.03.01 03:40:22  38.5237   39.4738        8.0      -.-  1.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  

2026.03.01 03:36:45  37.8640   26.9968        5.3      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.03.01 03:34:31  39.1003   28.1415       12.1      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 03:28:05  37.8667   36.6273       10.2      -.-  1.2  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

2026.03.01 03:25:33  37.3885   37.0935        5.7      -.-  1.3  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

2026.03.01 03:21:07  38.5242   26.4330        5.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)                      

2026.03.01 03:13:31  37.5075   37.1465        6.7      -.-  1.5  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            

2026.03.01 03:03:05  37.0557   28.2620        8.8      -.-  2.2  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   

2026.03.01 02:38:52  36.6290   36.3377        6.3      -.-  1.5  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       

2026.03.01 02:30:52  39.2580   29.0058       12.2      -.-  1.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.03.01 02:21:35  36.7072   25.6798        8.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.01 02:03:23  39.1780   28.2218       10.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.01 01:37:52  39.1340   28.3337        9.4      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.01 01:31:41  38.1458   38.4627        5.0      -.-  1.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2026.03.01 00:28:51  37.9328   36.4495        5.9      -.-  1.8  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2026.03.01 00:14:55  40.5738   33.0683        7.7      -.-  1.5  -.-   HASANHACI-ORTA (CANKIRI)  

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu