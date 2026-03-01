AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.01 09:02:41 37.1152 27.8803 4.8 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
2026.03.01 08:06:57 37.4978 37.2135 5.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.01 08:05:35 39.0425 28.3140 13.6 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
2026.03.01 08:03:25 39.1683 28.2578 15.1 -.- 3.1 2.9 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 07:47:03 41.1013 34.9583 5.7 -.- 2.0 -.- TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN)
2026.03.01 07:41:07 39.0915 28.2802 7.7 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 07:31:55 39.1718 28.2333 10.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 07:08:06 39.1698 28.2175 13.3 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 07:07:55 38.3403 25.0153 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2026.03.01 07:05:41 39.1643 28.2602 9.5 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 06:53:55 38.4870 38.0655 10.0 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2026.03.01 06:46:47 39.1275 28.1960 9.9 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 06:27:45 38.5393 26.4475 5.1 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR)
2026.03.01 06:20:21 37.1335 27.9453 13.4 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
2026.03.01 06:15:43 38.8680 37.8998 10.0 -.- 1.7 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)
2026.03.01 06:11:20 36.0408 26.9750 15.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2026.03.01 06:04:18 38.1128 37.8845 11.7 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.03.01 05:41:46 39.8552 40.0523 5.0 -.- 2.1 -.- BOZAGA-CAYIRLI (ERZINCAN)
2026.03.01 05:28:14 39.1162 28.2960 8.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 05:25:03 38.4795 39.3408 7.4 -.- 1.2 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2026.03.01 05:17:52 39.1048 28.2468 12.9 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 05:14:03 37.9033 27.6047 12.3 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
2026.03.01 05:06:22 37.9653 27.1042 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.01 04:55:08 39.4695 27.0615 12.4 -.- 2.4 -.- CALLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
2026.03.01 04:50:43 40.7468 35.6783 5.3 -.- 2.1 -.- ASAGI KARASU-SULUOVA (AMASYA)
2026.03.01 04:41:46 39.2590 29.0090 12.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.01 04:34:22 39.0933 28.2300 9.7 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 04:32:17 37.6930 35.4127 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.03.01 04:28:52 39.7722 26.5262 8.6 -.- 1.3 -.- PINARBASI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
2026.03.01 04:22:27 40.7893 31.5330 10.6 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2026.03.01 04:20:57 40.3512 35.5058 5.0 -.- 1.4 -.- KERVANSARAY-GOYNUCEK (AMASYA)
2026.03.01 04:17:34 37.8818 26.9990 8.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.01 04:13:10 37.8353 27.0158 5.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.01 04:12:07 39.2013 28.9863 14.6 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.01 04:04:50 40.6602 32.8190 6.7 -.- 1.7 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
2026.03.01 03:55:24 39.1358 28.1317 12.2 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 03:40:22 38.5237 39.4738 8.0 -.- 1.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
2026.03.01 03:36:45 37.8640 26.9968 5.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.03.01 03:34:31 39.1003 28.1415 12.1 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 03:28:05 37.8667 36.6273 10.2 -.- 1.2 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.01 03:25:33 37.3885 37.0935 5.7 -.- 1.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.01 03:21:07 38.5242 26.4330 5.5 -.- 1.8 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2026.03.01 03:13:31 37.5075 37.1465 6.7 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.01 03:03:05 37.0557 28.2620 8.8 -.- 2.2 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
2026.03.01 02:38:52 36.6290 36.3377 6.3 -.- 1.5 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
2026.03.01 02:30:52 39.2580 29.0058 12.2 -.- 1.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.01 02:21:35 36.7072 25.6798 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2026.03.01 02:03:23 39.1780 28.2218 10.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 01:37:52 39.1340 28.3337 9.4 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.01 01:31:41 38.1458 38.4627 5.0 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.03.01 00:28:51 37.9328 36.4495 5.9 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.01 00:14:55 40.5738 33.0683 7.7 -.- 1.5 -.- HASANHACI-ORTA (CANKIRI)