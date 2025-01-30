KGYS kameraları kaydetti: 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem anına dair KGYS kameralarının kaydettiği görüntüler, felaketin şiddetini ve ortaya çıkardığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.
Sabaha karşı 04.17'de meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve insanların evsiz kalmasına neden olmuştu.
Yeni ortaya çıkan görüntüler, özellikle Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki caddeleri, bulvarları ve bazı üst geçitleri kapsıyor.
‘ŞEHİR KARANLIKTA SARSILDI, GÖKYÜZÜNDE PARLAK BIR IŞIK GÖRÜLDÜ'
Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında dikkat çeken ayrıntılardan biri de, depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren şiddetli parlak ışık oldu.
Uzmanlar, bu tür ışıkların yer kabuğundaki ani kırılmalar ve elektrik hatlarının kopması gibi sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.
‘BİNALAR ANINDA ÇÖKTÜ, ÜST GEÇİT KAMERASI DEPREM ANINI KAYDETTİ'
Görüntülerde, bazı binaların birkaç saniye içinde yerle bir olduğu görülüyor. Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar kaydedildi. Üst geçitlerdeki asansör kameraları da depremi net bir şekilde kaydetti. Bir asansörün içindeki titreme, şiddetli sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.
‘ARAÇLAR SEYİR HALİNDEYKEN DEPREME YAKALANDI'
Görüntülere trafikte seyir halindeki araçlar da yansıdı. Bazı sürücülerin ani fren yaptığı, bazı araçların sarsıntı nedeniyle şerit değiştirdiği görüldü. Ayrıca yollardaki beton parçalarının düştüğü, bazı trafik lambalarının devrildiği anlar da kayıtlara yansıdı.
Ortaya çıkan yeni görüntüler, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatırken, felaketin acı izlerini tazeledi.
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