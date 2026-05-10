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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.05.2026 09:08:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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10 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.10 08:27:42  40.2760   27.1520       10.7      -.-  0.4  -.-   AGAKOY-BIGA (CANAKKALE)                           

2026.05.10 08:09:55  39.3698   27.4080        8.8      -.-  2.5  -.-   DUGLA-SOMA (MANISA)                               

2026.05.10 08:06:26  39.1923   38.9828        5.3      -.-  1.9  -.-   GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)                   

2026.05.10 07:39:43  38.4193   25.8598       11.0      -.-  2.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

2026.05.10 07:19:26  39.2055   28.1023        7.6      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.05.10 07:14:38  34.8977   24.3585        8.3      -.-  3.4  3.4   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.05.10 06:55:09  39.3627   27.3908        6.9      -.-  1.6  -.-   URKUTLER-BERGAMA (IZMIR)                          

2026.05.10 05:57:13  39.3532   27.4183        2.8      -.-  2.5  -.-   KIRAZ-SOMA (MANISA)                               

2026.05.10 04:41:27  38.5897   40.9418        7.7      -.-  1.5  -.-   AKDORUK-KULP (DIYARBAKIR)                         

2026.05.10 04:30:00  39.1488   28.2600       13.7      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.05.10 04:22:32  39.3590   27.4038       12.5      -.-  1.4  -.-   KIRAZ-SOMA (MANISA)                               

2026.05.10 03:59:28  39.3782   27.3983        8.0      -.-  1.9  -.-   DUGLA-SOMA (MANISA)                               

2026.05.10 03:37:14  40.8933   35.9808       11.5      -.-  1.8  -.-   BOLAT-LADIK (SAMSUN)                              

2026.05.10 03:33:16  38.9587   42.8845       19.1      -.-  1.6  -.-   ARMUTLU-PATNOS (AGRI)                             

2026.05.10 03:32:55  39.4088   28.0485        5.4      -.-  1.4  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

2026.05.10 03:23:19  39.3783   27.3932       13.7      -.-  1.7  -.-   TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR)                       

2026.05.10 03:10:31  36.6760   24.0717       20.6      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

2026.05.10 03:05:23  36.9020   27.6310        3.1      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2026.05.10 02:56:51  39.3398   28.0593        8.6      -.-  2.3  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.05.10 02:10:09  37.0027   36.1548        6.4      -.-  2.1  -.-   GOKDERE-ERZIN (HATAY)                             

2026.05.10 01:50:51  36.6073   25.6562       17.6      -.-  3.2  3.0   EGE DENIZI                                        

2026.05.10 01:47:52  38.0918   37.8788        5.1      -.-  1.4  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              

2026.05.10 01:32:36  36.8962   29.1215       12.1      -.-  1.2  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        

2026.05.10 01:31:43  38.3195   27.9223       18.1      -.-  1.1  -.-   CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR)                           

2026.05.10 01:25:51  36.8898   29.0970        4.6      -.-  1.7  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          

2026.05.10 01:21:12  37.9802   36.5318        8.5      -.-  1.7  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.05.10 01:09:21  37.3117   26.9553       13.2      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.05.10 01:05:55  39.4117   38.5315        7.0      -.-  1.8  -.-   COPLER-ILIC (ERZINCAN)                            

2026.05.10 00:43:35  38.0808   38.4720        5.4      -.-  2.2  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.05.10 00:00:06  37.3178   26.9502       19.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI 

İlgili Konular: #afad #Son depremler listesi #Kandilli son depremler #deprem mi oldu

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