Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10.02.2026 09:09:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

10 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 08:58:05  38.2497   38.1780       11.9      -.-  1.6  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

 08:39:44  39.2410   28.0715        6.3      -.-  1.3  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

 08:10:40  39.2048   28.0660        7.6      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

 07:34:58  36.0248   25.8552      118.3      -.-  3.8  3.9   EGE DENIZI                                        

 05:51:04  38.1438   36.9300        6.1      -.-  2.3  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

 05:39:21  39.1992   27.9657       11.3      -.-  2.8  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

 05:31:11  39.1662   28.1212       15.4      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 05:06:02  39.2677   28.0458        8.3      -.-  1.4  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 05:05:21  39.1780   28.1097       12.8      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 03:46:51  36.5225   31.1715       99.2      -.-  2.0  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

 03:36:27  40.1630   31.7535        4.7      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

 03:24:54  39.1940   28.1033       15.9      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

 03:16:47  37.7197   36.4872        5.1      -.-  1.5  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                

 03:04:38  36.5818   29.1267       20.8      -.-  1.5  -.-   OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)                          

 02:50:34  39.1898   28.1433       10.0      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 02:33:17  39.2203   28.0567       14.0      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

 01:59:02  39.2157   28.1817       14.7      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 01:54:45  39.2173   28.1195       13.5      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 01:50:27  39.2085   28.1213       12.8      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

 01:44:08  39.2587   28.0677       16.3      -.-  1.4  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

 01:39:32  38.0025   28.4197        5.3      -.-  1.6  -.-   BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN)                          

 01:27:19  36.3742   36.1203        2.7      -.-  1.5  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                

 01:21:07  38.5242   31.4198        5.2      -.-  2.0  -.-   TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)                           

 01:17:38  38.8562   37.4270       13.8      -.-  1.4  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

 01:11:05  39.1907   28.2000       11.7      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 00:50:40  37.9837   28.3503       14.7      -.-  1.0  -.-   EYCELLI-NAZILLI (AYDIN)                           

 00:49:21  38.0932   37.1162        5.2      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

 00:30:33  39.1650   28.2537       15.2      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

 00:06:30  38.0028   28.4210        6.7      -.-  2.2  -.-   BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN)                          

