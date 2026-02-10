AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
10 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:58:05 38.2497 38.1780 11.9 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
08:39:44 39.2410 28.0715 6.3 -.- 1.3 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:10:40 39.2048 28.0660 7.6 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:58 36.0248 25.8552 118.3 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI
05:51:04 38.1438 36.9300 6.1 -.- 2.3 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:39:21 39.1992 27.9657 11.3 -.- 2.8 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
05:31:11 39.1662 28.1212 15.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:02 39.2677 28.0458 8.3 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:05:21 39.1780 28.1097 12.8 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:46:51 36.5225 31.1715 99.2 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
03:36:27 40.1630 31.7535 4.7 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:24:54 39.1940 28.1033 15.9 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:47 37.7197 36.4872 5.1 -.- 1.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:04:38 36.5818 29.1267 20.8 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)
02:50:34 39.1898 28.1433 10.0 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:17 39.2203 28.0567 14.0 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:02 39.2157 28.1817 14.7 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:45 39.2173 28.1195 13.5 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:50:27 39.2085 28.1213 12.8 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:08 39.2587 28.0677 16.3 -.- 1.4 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:32 38.0025 28.4197 5.3 -.- 1.6 -.- BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN)
01:27:19 36.3742 36.1203 2.7 -.- 1.5 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY)
01:21:07 38.5242 31.4198 5.2 -.- 2.0 -.- TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)
01:17:38 38.8562 37.4270 13.8 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
01:11:05 39.1907 28.2000 11.7 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:40 37.9837 28.3503 14.7 -.- 1.0 -.- EYCELLI-NAZILLI (AYDIN)
00:49:21 38.0932 37.1162 5.2 -.- 1.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
00:30:33 39.1650 28.2537 15.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:06:30 38.0028 28.4210 6.7 -.- 2.2 -.- BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN)