Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.05.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mayıs 2026 Pazarteesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

11 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:34:29  -.-  1.0  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

08:27:58  -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        

07:43:05 -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:32:00  -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:28:44 -.-  1.5  -.-   YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)                    

07:00:21 -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:04:58  -.-  1.4  -.-   KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)                         

05:53:12  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

05:38:27 -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    

05:30:08 -.-  1.5  -.-   CAMKOY-MILAS (MUGLA)                              

05:14:09 -.-  2.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   

05:11:13 -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

05:06:07 -.-  1.3  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                

04:57:28 -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:56:38  -.-  1.7  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

04:38:20 -.-  2.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:25:52 -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             

04:17:01 -.-  1.4  -.-   BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR)                      

04:13:53  -.-  1.4  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

04:10:27  -.-  1.5  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:05:33 -.-  1.5  -.-   BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)                        

03:50:01 -.-  1.5  -.-   DERE-KEMAH (ERZINCAN)                             

03:42:43 -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:33:20 -.-  2.2  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

02:57:15 -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        

02:46:18 -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:22:16  -.-  2.2  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

02:12:14 -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             

01:53:09  -.-  2.6  -.-   BELOREN-BUCAK (BURDUR)                            

01:48:03 -.-  1.1  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          

01:44:56 -.-  1.8  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             

01:41:42 -.-  1.7  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

01:40:32 -.-  1.3  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           

01:37:20 -.-  1.2  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

00:52:44 -.-  1.7  -.-   KATRANCI-BIGA (CANAKKALE)                         

00:23:22 -.-  2.0  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)   

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu

İlgili Haberler

AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem! Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesine açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesindeki okullara dijital destek paketleri dağıtılıyor: İlk kıvılcım Hatay’da
Deprem bölgesindeki okullara dijital destek paketleri dağıtılıyor: İlk kıvılcım Hatay’da Deprem bölgesindeki okullara bilişim desteği sağlayan, atölyeler açan Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: “Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için yola çıktık.”
6 Şubat depreminde eşi ve 3 çocuğunu kaybedene manevi tazminat: Bakanlık 'iptalini' istedi
6 Şubat depreminde eşi ve 3 çocuğunu kaybedene manevi tazminat: Bakanlık 'iptalini' istedi Adıyaman 3. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Zümrüt Apartmanı'nda eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Doğan'ın açtığı davada, Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın toplam 460 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Bakanlık, ödenmesi planlanan tazminatın iptali için kararı istinafa taşıdı.