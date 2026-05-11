AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
11 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:34:29 -.- 1.0 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:27:58 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
07:43:05 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:00 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:44 -.- 1.5 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
07:00:21 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:58 -.- 1.4 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)
05:53:12 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
05:38:27 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
05:30:08 -.- 1.5 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA)
05:14:09 -.- 2.5 -.- MUDANYA (BURSA)
05:11:13 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:06:07 -.- 1.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA)
04:57:28 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:38 -.- 1.7 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:38:20 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:25:52 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
04:17:01 -.- 1.4 -.- BULANIK-CAY (AFYONKARAHISAR)
04:13:53 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:10:27 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:05:33 -.- 1.5 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:50:01 -.- 1.5 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
03:42:43 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:33:20 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:57:15 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
02:46:18 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:16 -.- 2.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:12:14 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
01:53:09 -.- 2.6 -.- BELOREN-BUCAK (BURDUR)
01:48:03 -.- 1.1 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
01:44:56 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
01:41:42 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
01:40:32 -.- 1.3 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
01:37:20 -.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:52:44 -.- 1.7 -.- KATRANCI-BIGA (CANAKKALE)
00:23:22 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)