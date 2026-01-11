Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
11 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:36:48 38.2053 38.0647 8.0 -.- 1.8 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
07:34:53 39.2003 28.1420 9.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:33:14 39.6530 26.1042 2.3 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:26:19 39.1862 28.1793 11.5 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:47 39.2412 28.9725 11.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:59:17 40.8840 31.6713 6.6 -.- 2.2 -.- MESCICELE-(BOLU)
06:21:56 39.8475 28.1770 3.9 -.- 1.5 -.- SULECIK-SUSURLUK (BALIKESIR)
05:58:26 40.3567 24.0738 11.7 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
05:57:27 39.1843 28.1615 10.2 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:54:13 38.7695 27.1270 16.0 -.- 3.5 3.4 KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
05:23:24 39.1705 28.0870 10.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:10 39.3733 27.9717 5.2 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
05:18:29 39.3515 28.0202 10.4 -.- 3.1 3.0 ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:33:36 38.7788 27.1392 5.0 -.- 3.8 3.8 DUZLEN-(MANISA)
04:17:58 38.7690 27.1363 13.0 -.- 3.7 3.6 DUZLEN-(MANISA)
04:13:54 40.8080 27.5420 18.1 -.- 2.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:08:00 40.9453 28.4675 27.8 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03:52:02 38.2393 37.4240 6.5 -.- 1.3 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:40:31 38.8802 27.5415 2.0 -.- 2.0 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)
03:32:04 39.8908 25.8635 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:10:59 39.0645 29.6840 12.6 -.- 2.2 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)
02:46:26 38.4927 38.0430 12.0 -.- 1.2 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
02:44:36 38.7947 42.7322 24.8 -.- 1.6 -.- ADILCEVAZ (BITLIS)
02:41:14 39.1693 28.1158 11.1 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:59 40.9353 31.6833 5.8 -.- 2.8 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)
02:09:57 39.2400 28.0435 10.5 -.- 2.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:37:56 39.6047 28.8100 4.4 -.- 1.4 -.- KAZIMIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
01:21:42 39.7615 39.0035 7.2 -.- 1.6 -.- DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN)