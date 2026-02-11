AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Şubat 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

11 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.11 08:48:09 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.02.11 08:21:50 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2026.02.11 08:01:52 -.- 1.3 -.- CALTEPE-SARUHANLI (MANISA)

2026.02.11 07:57:33 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.02.11 07:27:23 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2026.02.11 07:24:48 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2026.02.11 06:46:25 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI