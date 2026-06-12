Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Adana'da deprem mi oldu? 12 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.12 09:07:14 -.- 2.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA)

2026.06.12 09:03:57 -.- 2.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)

2026.06.12 08:40:52 -.- 1.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

2026.06.12 08:36:05 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.06.12 07:26:06 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.06.12 07:12:28 -.- 1.3 -.- KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)

2026.06.12 07:08:05 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA)

2026.06.12 07:01:59 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2026.06.12 06:43:49 -.- 2.0 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)