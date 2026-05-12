Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12.05.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

12 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.12 09:03:10  37.1990   37.2567        0.0      -.-  1.5  -.-   BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                      

2026.05.12 07:54:53  39.1508   29.0108       10.7      -.-  0.8  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     

2026.05.12 07:43:42  39.1778   29.0137       11.7      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2026.05.12 07:36:46  38.0982   37.4872       13.0      -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2026.05.12 07:33:53  40.0660   35.5102        5.0      -.-  2.1  -.-   CEKEREK (YOZGAT)                                  

2026.05.12 07:24:38  37.8915   29.2623        9.1      -.-  2.1  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2026.05.12 06:25:00  38.5318   26.4057       15.3      -.-  1.9  -.-   KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)                      

2026.05.12 06:07:41  39.9097   40.8922       22.5      -.-  0.9  -.-   ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)                       

2026.05.12 06:06:36  38.9885   28.3333        2.4      -.-  1.2  -.-   KUSLUK-GORDES (MANISA)                            

2026.05.12 05:54:32  38.2687   38.7830        5.0      -.-  2.6  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

2026.05.12 05:08:32  40.6402   36.8067        4.5      -.-  1.4  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             

2026.05.12 04:40:45  35.8227   33.8758       11.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.12 04:13:08  36.1323   31.5332       26.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2026.05.12 03:21:33  38.1458   36.8990        9.4      -.-  1.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2026.05.12 03:20:34  39.2582   25.9408       15.4      -.-  1.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.05.12 03:11:55  39.1758   28.0293        5.1      -.-  1.0  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2026.05.12 03:04:09  37.7505   29.3135       16.0      -.-  1.2  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                           

2026.05.12 02:59:06  39.0645   26.5455        9.4      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.05.12 02:33:30  39.0652   28.2078        5.4      -.-  1.5  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           

2026.05.12 02:24:53  38.3463   38.7372       13.5      -.-  1.6  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             

2026.05.12 02:24:42  36.8713   29.1343        7.7      -.-  1.1  -.-   ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)                           

2026.05.12 02:20:44  39.8935   42.3452       27.3      -.-  1.5  -.-   ASAGIAKTAS-HORASAN (ERZURUM)                      

2026.05.12 02:20:19  38.1157   36.9022        5.0      -.-  2.4  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2026.05.12 02:05:11  38.8608   37.4192        5.0      -.-  2.8  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2026.05.12 01:09:48  38.2048   38.3440       17.9      -.-  0.6  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

2026.05.12 01:00:40  37.6985   35.4008       16.4      -.-  1.3  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.05.12 01:00:14  36.9383   29.0052        5.3      -.-  0.9  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

2026.05.12 00:34:52  37.0675   27.8472        9.4      -.-  2.1  -.-   AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)                            

2026.05.12 00:19:23  38.0805   38.3567       23.2      -.-  1.3  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

2026.05.12 00:16:09  37.6892   35.4032        5.0      -.-  1.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.05.12 00:10:18  37.6882   35.3853        5.0      -.-  2.4  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)    

İlgili Konular: #afad #Son depremler listesi #Kandilli son depremler #deprem mi oldu

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Vakalar artıyor... Gemiden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı
Vakalar artıyor... Gemiden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı Hantavirüs vakalarının tespit edildiği ‘MV Hondius’ gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.
İSKİ açıkladı: 12 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 12 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 12 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 12 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?