AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
12 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.05.12 09:03:10 37.1990 37.2567 0.0 -.- 1.5 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2026.05.12 07:54:53 39.1508 29.0108 10.7 -.- 0.8 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.12 07:43:42 39.1778 29.0137 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.05.12 07:36:46 38.0982 37.4872 13.0 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.12 07:33:53 40.0660 35.5102 5.0 -.- 2.1 -.- CEKEREK (YOZGAT)
2026.05.12 07:24:38 37.8915 29.2623 9.1 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
2026.05.12 06:25:00 38.5318 26.4057 15.3 -.- 1.9 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)
2026.05.12 06:07:41 39.9097 40.8922 22.5 -.- 0.9 -.- ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM)
2026.05.12 06:06:36 38.9885 28.3333 2.4 -.- 1.2 -.- KUSLUK-GORDES (MANISA)
2026.05.12 05:54:32 38.2687 38.7830 5.0 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.05.12 05:08:32 40.6402 36.8067 4.5 -.- 1.4 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
2026.05.12 04:40:45 35.8227 33.8758 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2026.05.12 04:13:08 36.1323 31.5332 26.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.05.12 03:21:33 38.1458 36.8990 9.4 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.12 03:20:34 39.2582 25.9408 15.4 -.- 1.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.12 03:11:55 39.1758 28.0293 5.1 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2026.05.12 03:04:09 37.7505 29.3135 16.0 -.- 1.2 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
2026.05.12 02:59:06 39.0645 26.5455 9.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.05.12 02:33:30 39.0652 28.2078 5.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
2026.05.12 02:24:53 38.3463 38.7372 13.5 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2026.05.12 02:24:42 36.8713 29.1343 7.7 -.- 1.1 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
2026.05.12 02:20:44 39.8935 42.3452 27.3 -.- 1.5 -.- ASAGIAKTAS-HORASAN (ERZURUM)
2026.05.12 02:20:19 38.1157 36.9022 5.0 -.- 2.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.05.12 02:05:11 38.8608 37.4192 5.0 -.- 2.8 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2026.05.12 01:09:48 38.2048 38.3440 17.9 -.- 0.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2026.05.12 01:00:40 37.6985 35.4008 16.4 -.- 1.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.05.12 01:00:14 36.9383 29.0052 5.3 -.- 0.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.05.12 00:34:52 37.0675 27.8472 9.4 -.- 2.1 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)
2026.05.12 00:19:23 38.0805 38.3567 23.2 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.05.12 00:16:09 37.6892 35.4032 5.0 -.- 1.9 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2026.05.12 00:10:18 37.6882 35.3853 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA)