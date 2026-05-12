Vakalar artıyor... Gemiden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı

İspanya basını, dün Tenerife'den Madrid'deki Gomez Ulla Askeri Hastanesi’ne götürülen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktığını duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanlığı kaynakları, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini aktardı.

Negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılan söz konusu kişinin hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne (UATAN) nakledildiği bildirildi.