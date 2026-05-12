Vakalar artıyor... Gemiden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı

12.05.2026 08:30:00
DHA
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği ‘MV Hondius’ gemisinden tahliye edilerek Madrid'e götürülen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.

İspanya basını, dün Tenerife'den Madrid'deki Gomez Ulla Askeri Hastanesi’ne götürülen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktığını duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanlığı kaynakları, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini aktardı.

Negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılan söz konusu kişinin hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne (UATAN) nakledildiği bildirildi.

Hantavirüs vakaları artıyor: İki kişinin daha testi pozitif çıktı Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşın test sonucu belli oldu Hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen 3 vatandaşla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, yolcuların test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.
Ruhi Çenet’ten 'hantavirüs testi pozitif çıktı' iddialarına yanıt Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Ruhi Çenet'in hantavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürülmüştü. "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" diyen Çenet, iddialara yanıt verdi.