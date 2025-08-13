Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
13 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.13 09:27:55 39.2103 28.1585 12.2 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:23:07 39.2093 28.1075 9.1 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:21:05 39.1647 28.1305 9.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:15:26 39.1563 28.1183 5.0 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:14:55 39.1372 28.0958 18.8 -.- 1.8 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 09:11:24 39.1977 28.0562 4.8 -.- 2.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:10:40 39.1975 28.0763 5.2 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:08:18 38.6932 39.9357 13.4 -.- 2.4 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2025.08.13 09:08:05 39.2342 28.0578 8.1 -.- 2.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:02:48 39.1860 28.1983 8.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 09:01:20 39.1090 28.0487 14.4 -.- 1.3 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 09:00:09 39.1997 28.1662 8.1 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:58:57 39.1488 27.9922 8.7 -.- 1.4 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 08:58:16 39.1598 28.1075 10.0 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:51:13 39.2232 28.1457 7.5 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:45:07 39.1908 28.1435 5.3 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:44:17 39.2005 28.1095 14.2 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:42:27 39.1613 28.2132 14.3 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:38:57 39.2312 28.0373 12.4 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:37:12 37.5643 35.8362 6.8 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.08.13 08:33:00 39.1545 28.1258 9.3 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:27:20 39.1898 28.1567 9.8 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:26:29 39.1887 28.1815 7.9 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:24:37 39.2443 28.1070 7.3 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:18:41 39.1727 28.1598 9.6 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:14:42 39.2338 28.0285 14.3 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:11:56 39.2165 28.0852 10.0 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 08:10:12 39.1390 28.0695 2.7 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 08:08:54 39.2730 27.9638 23.9 -.- 1.6 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 08:08:55)
2025.08.13 07:54:42 39.1037 28.0770 12.1 -.- 1.5 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 07:54:15 39.1992 28.0307 16.3 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:49:50 39.2110 28.0645 13.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:47:25 39.1945 28.1068 12.7 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:43:28 39.1677 28.0358 9.1 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 07:42:28 39.2025 28.0242 12.6 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:34:13 39.2035 28.1887 8.1 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:33:19 38.0498 37.6958 5.0 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.08.13 07:33:14 39.2197 28.2642 7.8 -.- 2.6 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:21:58 39.2390 28.2167 16.2 -.- 2.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:17:17 39.1950 28.1390 9.6 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:13:55 39.1413 28.0867 5.4 -.- 2.7 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 07:13:00 39.2042 28.1417 8.0 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 07:11:02 39.1982 28.1602 12.4 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:51:14 39.2213 28.1280 7.3 -.- 3.0 3.0 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:49:49 39.2055 28.0353 8.2 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:48:35 39.2422 28.1585 9.8 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:44:13 39.1982 28.1755 4.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:40:24 39.2183 28.1220 16.9 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:37:37 39.2290 28.1275 10.0 -.- 2.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:32:17 39.2248 28.1330 13.6 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:16:49 39.1973 28.1607 16.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:09:37 39.1948 28.1177 9.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:09:01 39.1868 28.0700 12.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:07:15 39.1627 28.1668 4.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:01:09 39.1740 28.1657 9.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 06:00:06 38.1683 38.1675 5.0 -.- 3.5 3.3 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.08.13 05:58:01 39.1852 28.1128 7.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:57:29 39.1323 28.2495 12.5 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:55:26 39.2077 28.1805 8.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:46:26 39.1715 28.1398 8.8 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:43:45 36.7038 35.8160 8.4 -.- 2.3 -.- YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2025.08.13 05:42:37 39.1778 28.1640 12.1 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:29:43 39.2147 28.1275 9.4 -.- 2.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:26:49 39.2522 28.1735 15.7 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:25:36 39.2568 28.0823 6.1 -.- 1.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:23:46 39.1703 28.1790 9.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:22:06 39.1832 28.1628 8.1 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:16:46 39.2090 28.0772 11.9 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:14:27 39.2178 28.1212 7.3 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:11:41 39.2147 28.0487 9.4 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:07:06 39.2072 28.1312 13.2 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 05:02:58 39.2087 28.0250 8.2 -.- 2.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:59:46 39.2503 27.9878 8.1 -.- 2.0 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:53:01 39.1627 28.1215 12.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:50:13 38.2462 38.6003 16.7 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.08.13 04:48:17 39.1670 28.1317 9.7 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:46:58 39.1397 28.1167 9.5 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:44:51 38.3545 31.5605 18.8 -.- 2.6 -.- ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2025.08.13 04:41:40 39.2125 28.0928 8.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:37:06 39.2422 28.0532 11.4 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:31:53 39.1588 28.1543 8.1 -.- 3.3 3.1 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:29:44 39.2147 28.0818 7.6 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:28:38 39.1958 28.2365 13.8 -.- 2.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:26:40 39.2267 27.9697 16.1 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.08.13 04:26:02 40.4117 27.1175 10.4 -.- 2.6 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.08.13 04:24:52 39.2052 28.0192 7.5 -.- 2.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:22:54 39.2268 28.0652 8.1 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:15:41 39.1988 28.1825 12.9 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:13:21 39.2285 28.1133 13.6 -.- 3.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:12:17 39.2232 28.0612 7.6 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:09:20 39.2125 28.1385 8.1 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:07:25 39.1822 28.1785 12.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:05:14 39.2420 28.1110 19.3 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 04:03:15 40.6307 29.2807 14.4 -.- 1.7 -.- KIRAZLI-(YALOVA) İlksel
2025.08.13 03:59:00 39.1792 28.0727 8.9 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:52:53 39.2222 28.1050 8.3 -.- 3.2 3.0 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:44:04 39.1925 28.1420 9.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:41:29 39.1943 28.1620 7.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:41:12 39.0682 28.1120 17.9 -.- 2.1 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.13 03:40:07 39.2377 28.0778 11.9 -.- 1.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:38:04 39.2532 28.0887 7.3 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:37:42 39.1208 28.1525 21.5 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:36:30 39.1537 28.1330 5.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:35:11 39.2025 28.1627 11.6 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:32:18 39.1800 28.0647 8.9 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:23:34 39.2075 27.9910 23.4 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:21:46 39.1397 28.1020 15.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:16:01 39.1408 28.1077 26.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:14:34 39.2027 28.1487 14.3 -.- 3.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:05:01 39.1622 28.0868 10.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 03:00:27 39.2132 28.1645 7.9 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:59:44 39.1680 28.1545 14.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:56:06 39.2123 28.0792 10.8 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:54:10 39.2008 28.1342 7.9 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:53:28 39.2537 28.2320 11.2 -.- 1.9 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:53:14 39.1827 28.1785 11.9 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:50:30 39.1928 28.1287 12.8 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:45:18 39.1582 28.1493 11.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:43:49 39.2148 28.1533 8.3 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:42:46 39.2035 28.1067 8.1 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:34:31 39.2377 28.0943 8.1 -.- 3.0 2.8 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:30:58 39.1550 28.1327 14.1 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:27:46 39.2252 28.1805 7.0 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:17:36 39.2447 28.0855 19.2 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:16:06 39.1815 28.0938 9.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:10:59 38.1308 38.6045 8.4 -.- 1.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.08.13 02:10:00 39.2103 28.0765 13.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:07:47 39.2050 28.1110 12.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 02:02:10 39.2253 27.9978 7.9 -.- 2.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:59:26 39.1730 28.0718 10.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:58:37 39.1543 28.1368 13.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:58:24 38.1602 38.4505 5.1 -.- 0.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.08.13 01:57:05 38.2818 38.6448 17.1 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.08.13 01:50:47 39.1953 28.1890 7.5 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:49:39 39.1798 28.1177 8.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:48:24 38.2978 38.6025 28.9 -.- 1.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2025.08.13 01:45:19 39.2328 28.2325 11.5 -.- 1.3 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:44:26 39.1513 28.1245 16.8 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:43:17 39.2478 28.1507 13.4 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:39:11 39.2103 28.1727 8.6 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:36:11 39.1928 28.1403 8.2 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:33:20 39.1903 28.2245 10.4 -.- 1.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:32:25 39.2008 28.1335 7.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:28:29 39.1935 28.1448 13.1 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:24:26 39.2018 28.1012 12.1 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:21:50 39.1572 28.2093 16.8 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:16:20 39.2197 28.1850 9.5 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:10:42 39.2312 28.2013 11.4 -.- 2.2 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:08:16 39.1977 28.1152 5.4 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:06:45 39.1580 28.1263 9.0 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:03:57 39.1892 28.0962 8.8 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 01:00:37 39.2033 28.1607 11.6 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:58:04 39.2105 28.0667 8.7 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:55:39 39.2062 28.1530 8.1 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:55:06 39.1872 28.1065 9.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:53:53 39.2393 28.0562 6.9 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:46:33 39.1900 28.1103 8.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:42:54 39.1622 28.1507 4.3 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:40:10 39.1837 28.1672 11.2 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:36:05 39.1838 28.1453 9.3 -.- 3.3 3.1 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:30:24 39.1773 28.1415 7.8 -.- 4.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:17:29 39.1942 28.1582 5.3 -.- 3.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:10:27 39.1623 28.0992 11.2 -.- 3.1 2.9 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.13 00:06:37 39.2178 28.0107 5.3 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel