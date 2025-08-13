Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

13.08.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image


13 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER


2025.08.13 09:27:55  39.2103   28.1585       12.2      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 09:23:07  39.2093   28.1075        9.1      -.-  2.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 09:21:05  39.1647   28.1305        9.3      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 09:15:26  39.1563   28.1183        5.0      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 09:14:55  39.1372   28.0958       18.8      -.-  1.8  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.13 09:11:24  39.1977   28.0562        4.8      -.-  2.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 09:10:40  39.1975   28.0763        5.2      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 09:08:18  38.6932   39.9357       13.4      -.-  2.4  -.-   PALU (ELAZIG)                                     İlksel
2025.08.13 09:08:05  39.2342   28.0578        8.1      -.-  2.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 09:02:48  39.1860   28.1983        8.9      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 09:01:20  39.1090   28.0487       14.4      -.-  1.3  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.13 09:00:09  39.1997   28.1662        8.1      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 08:58:57  39.1488   27.9922        8.7      -.-  1.4  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2025.08.13 08:58:16  39.1598   28.1075       10.0      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 08:51:13  39.2232   28.1457        7.5      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 08:45:07  39.1908   28.1435        5.3      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 08:44:17  39.2005   28.1095       14.2      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 08:42:27  39.1613   28.2132       14.3      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 08:38:57  39.2312   28.0373       12.4      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 08:37:12  37.5643   35.8362        6.8      -.-  1.7  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.08.13 08:33:00  39.1545   28.1258        9.3      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 08:27:20  39.1898   28.1567        9.8      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 08:26:29  39.1887   28.1815        7.9      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 08:24:37  39.2443   28.1070        7.3      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 08:18:41  39.1727   28.1598        9.6      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 08:14:42  39.2338   28.0285       14.3      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 08:11:56  39.2165   28.0852       10.0      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 08:10:12  39.1390   28.0695        2.7      -.-  1.5  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.13 08:08:54  39.2730   27.9638       23.9      -.-  1.6  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     REVIZE01   (2025.08.13 08:08:55)
2025.08.13 07:54:42  39.1037   28.0770       12.1      -.-  1.5  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.13 07:54:15  39.1992   28.0307       16.3      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 07:49:50  39.2110   28.0645       13.7      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 07:47:25  39.1945   28.1068       12.7      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 07:43:28  39.1677   28.0358        9.1      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.13 07:42:28  39.2025   28.0242       12.6      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 07:34:13  39.2035   28.1887        8.1      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 07:33:19  38.0498   37.6958        5.0      -.-  2.4  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2025.08.13 07:33:14  39.2197   28.2642        7.8      -.-  2.6  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2025.08.13 07:21:58  39.2390   28.2167       16.2      -.-  2.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 07:17:17  39.1950   28.1390        9.6      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 07:13:55  39.1413   28.0867        5.4      -.-  2.7  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.13 07:13:00  39.2042   28.1417        8.0      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 07:11:02  39.1982   28.1602       12.4      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 06:51:14  39.2213   28.1280        7.3      -.-  3.0  3.0   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 06:49:49  39.2055   28.0353        8.2      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 06:48:35  39.2422   28.1585        9.8      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.13 06:44:13  39.1982   28.1755        4.5      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 06:40:24  39.2183   28.1220       16.9      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 06:37:37  39.2290   28.1275       10.0      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 06:32:17  39.2248   28.1330       13.6      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 06:16:49  39.1973   28.1607       16.0      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 06:09:37  39.1948   28.1177        9.3      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 06:09:01  39.1868   28.0700       12.5      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 06:07:15  39.1627   28.1668        4.6      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 06:01:09  39.1740   28.1657        9.0      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 06:00:06  38.1683   38.1675        5.0      -.-  3.5  3.3   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2025.08.13 05:58:01  39.1852   28.1128        7.9      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 05:57:29  39.1323   28.2495       12.5      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 05:55:26  39.2077   28.1805        8.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 05:46:26  39.1715   28.1398        8.8      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 05:43:45  36.7038   35.8160        8.4      -.-  2.3  -.-   YUMURTALIK (ADANA)                                İlksel
2025.08.13 05:42:37  39.1778   28.1640       12.1      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 05:29:43  39.2147   28.1275        9.4      -.-  2.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 05:26:49  39.2522   28.1735       15.7      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.13 05:25:36  39.2568   28.0823        6.1      -.-  1.9  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 05:23:46  39.1703   28.1790        9.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 05:22:06  39.1832   28.1628        8.1      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 05:16:46  39.2090   28.0772       11.9      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 05:14:27  39.2178   28.1212        7.3      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 05:11:41  39.2147   28.0487        9.4      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 05:07:06  39.2072   28.1312       13.2      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 05:02:58  39.2087   28.0250        8.2      -.-  2.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:59:46  39.2503   27.9878        8.1      -.-  2.0  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 04:53:01  39.1627   28.1215       12.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 04:50:13  38.2462   38.6003       16.7      -.-  1.8  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.08.13 04:48:17  39.1670   28.1317        9.7      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:46:58  39.1397   28.1167        9.5      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:44:51  38.3545   31.5605       18.8      -.-  2.6  -.-   ALTUNTAS-AKSEHIR (KONYA)                          İlksel
2025.08.13 04:41:40  39.2125   28.0928        8.5      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 04:37:06  39.2422   28.0532       11.4      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 04:31:53  39.1588   28.1543        8.1      -.-  3.3  3.1   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:29:44  39.2147   28.0818        7.6      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 04:28:38  39.1958   28.2365       13.8      -.-  2.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 04:26:40  39.2267   27.9697       16.1      -.-  1.8  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2025.08.13 04:26:02  40.4117   27.1175       10.4      -.-  2.6  -.-   DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)                      İlksel
2025.08.13 04:24:52  39.2052   28.0192        7.5      -.-  2.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:22:54  39.2268   28.0652        8.1      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 04:15:41  39.1988   28.1825       12.9      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 04:13:21  39.2285   28.1133       13.6      -.-  3.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 04:12:17  39.2232   28.0612        7.6      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 04:09:20  39.2125   28.1385        8.1      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 04:07:25  39.1822   28.1785       12.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 04:05:14  39.2420   28.1110       19.3      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 04:03:15  40.6307   29.2807       14.4      -.-  1.7  -.-   KIRAZLI-(YALOVA)                                  İlksel
2025.08.13 03:59:00  39.1792   28.0727        8.9      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 03:52:53  39.2222   28.1050        8.3      -.-  3.2  3.0   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 03:44:04  39.1925   28.1420        9.7      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 03:41:29  39.1943   28.1620        7.7      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 03:41:12  39.0682   28.1120       17.9      -.-  2.1  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.13 03:40:07  39.2377   28.0778       11.9      -.-  1.9  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 03:38:04  39.2532   28.0887        7.3      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 03:37:42  39.1208   28.1525       21.5      -.-  1.6  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 03:36:30  39.1537   28.1330        5.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 03:35:11  39.2025   28.1627       11.6      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 03:32:18  39.1800   28.0647        8.9      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 03:23:34  39.2075   27.9910       23.4      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 03:21:46  39.1397   28.1020       15.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 03:16:01  39.1408   28.1077       26.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 03:14:34  39.2027   28.1487       14.3      -.-  3.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 03:05:01  39.1622   28.0868       10.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 03:00:27  39.2132   28.1645        7.9      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 02:59:44  39.1680   28.1545       14.0      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 02:56:06  39.2123   28.0792       10.8      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 02:54:10  39.2008   28.1342        7.9      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 02:53:28  39.2537   28.2320       11.2      -.-  1.9  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 02:53:14  39.1827   28.1785       11.9      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 02:50:30  39.1928   28.1287       12.8      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 02:45:18  39.1582   28.1493       11.6      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 02:43:49  39.2148   28.1533        8.3      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 02:42:46  39.2035   28.1067        8.1      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 02:34:31  39.2377   28.0943        8.1      -.-  3.0  2.8   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 02:30:58  39.1550   28.1327       14.1      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 02:27:46  39.2252   28.1805        7.0      -.-  1.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.13 02:17:36  39.2447   28.0855       19.2      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 02:16:06  39.1815   28.0938        9.9      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 02:10:59  38.1308   38.6045        8.4      -.-  1.8  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel
2025.08.13 02:10:00  39.2103   28.0765       13.1      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 02:07:47  39.2050   28.1110       12.1      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 02:02:10  39.2253   27.9978        7.9      -.-  2.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 01:59:26  39.1730   28.0718       10.8      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 01:58:37  39.1543   28.1368       13.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 01:58:24  38.1602   38.4505        5.1      -.-  0.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2025.08.13 01:57:05  38.2818   38.6448       17.1      -.-  1.5  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2025.08.13 01:50:47  39.1953   28.1890        7.5      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:49:39  39.1798   28.1177        8.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:48:24  38.2978   38.6025       28.9      -.-  1.3  -.-   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel
2025.08.13 01:45:19  39.2328   28.2325       11.5      -.-  1.3  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 01:44:26  39.1513   28.1245       16.8      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 01:43:17  39.2478   28.1507       13.4      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.13 01:39:11  39.2103   28.1727        8.6      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:36:11  39.1928   28.1403        8.2      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:33:20  39.1903   28.2245       10.4      -.-  1.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 01:32:25  39.2008   28.1335        7.8      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:28:29  39.1935   28.1448       13.1      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:24:26  39.2018   28.1012       12.1      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 01:21:50  39.1572   28.2093       16.8      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.13 01:16:20  39.2197   28.1850        9.5      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 01:10:42  39.2312   28.2013       11.4      -.-  2.2  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 01:08:16  39.1977   28.1152        5.4      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 01:06:45  39.1580   28.1263        9.0      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 01:03:57  39.1892   28.0962        8.8      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 01:00:37  39.2033   28.1607       11.6      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 00:58:04  39.2105   28.0667        8.7      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 00:55:39  39.2062   28.1530        8.1      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 00:55:06  39.1872   28.1065        9.1      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 00:53:53  39.2393   28.0562        6.9      -.-  2.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 00:46:33  39.1900   28.1103        8.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.13 00:42:54  39.1622   28.1507        4.3      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 00:40:10  39.1837   28.1672       11.2      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 00:36:05  39.1838   28.1453        9.3      -.-  3.3  3.1   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 00:30:24  39.1773   28.1415        7.8      -.-  4.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.13 00:17:29  39.1942   28.1582        5.3      -.-  3.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 00:10:27  39.1623   28.0992       11.2      -.-  3.1  2.9   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.13 00:06:37  39.2178   28.0107        5.3      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu