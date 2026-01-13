Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 09:07:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

13 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:09:52  39.1873   28.2655        9.0      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:47:13  37.5593   36.6385       11.3      -.-  1.3  -.-   DONGELE-(KAHRAMANMARAS)                           

07:41:19  39.0083   25.8498        5.4      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

06:40:06  38.4795   37.5133       21.6      -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

06:35:26  39.1998   28.0748       12.9      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:28:05  39.1743   28.1345        9.1      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:58:57  39.1897   28.2082       10.2      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:52:13  39.1888   28.0955        8.7      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:49:21  39.4778   27.8685       16.9      -.-  1.0  -.-   TASKOY-(BALIKESIR)                                

04:28:38  35.6123   32.0640        9.3      -.-  3.7  3.5   AKDENIZ                                           

03:32:48  40.7807   30.9127       10.1      -.-  1.3  -.-   BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)                         

03:29:39  39.4165   28.7978       11.5      -.-  1.9  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

03:24:53  38.6387   43.2102        5.0      -.-  3.1  3.3   ARISU-(VAN)                                       

03:21:25  38.6033   43.1655        5.0      -.-  2.9  -.-   CITOREN-(VAN)                                     

03:13:36  38.8752   31.5575        6.2      -.-  1.8  -.-   ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                  

03:04:25  38.0877   38.3858        6.8      -.-  1.7  -.-   KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

02:16:57  37.9087   37.9475        5.9      -.-  1.3  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

01:53:25  38.9660   43.6715        5.0      -.-  2.0  -.-   DURUKKAS-MURADIYE (VAN)                           

01:41:58  38.6767   31.3985        3.9      -.-  1.3  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              

01:37:14  38.1110   38.5068       18.1      -.-  1.4  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

01:08:47  37.6517   37.3202        4.4      -.-  1.2  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)         

00:41:59  38.7347   37.9652        5.0      -.-  2.4  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                       

