Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
13 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:09:52 39.1873 28.2655 9.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:47:13 37.5593 36.6385 11.3 -.- 1.3 -.- DONGELE-(KAHRAMANMARAS)
07:41:19 39.0083 25.8498 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
06:40:06 38.4795 37.5133 21.6 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
06:35:26 39.1998 28.0748 12.9 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:28:05 39.1743 28.1345 9.1 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:57 39.1897 28.2082 10.2 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:13 39.1888 28.0955 8.7 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:49:21 39.4778 27.8685 16.9 -.- 1.0 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
04:28:38 35.6123 32.0640 9.3 -.- 3.7 3.5 AKDENIZ
03:32:48 40.7807 30.9127 10.1 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)
03:29:39 39.4165 28.7978 11.5 -.- 1.9 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
03:24:53 38.6387 43.2102 5.0 -.- 3.1 3.3 ARISU-(VAN)
03:21:25 38.6033 43.1655 5.0 -.- 2.9 -.- CITOREN-(VAN)
03:13:36 38.8752 31.5575 6.2 -.- 1.8 -.- ORENKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
03:04:25 38.0877 38.3858 6.8 -.- 1.7 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:16:57 37.9087 37.9475 5.9 -.- 1.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:53:25 38.9660 43.6715 5.0 -.- 2.0 -.- DURUKKAS-MURADIYE (VAN)
01:41:58 38.6767 31.3985 3.9 -.- 1.3 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
01:37:14 38.1110 38.5068 18.1 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
01:08:47 37.6517 37.3202 4.4 -.- 1.2 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
00:41:59 38.7347 37.9652 5.0 -.- 2.4 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)