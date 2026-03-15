AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
15 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.15 08:45:25 38.6753 39.9930 5.0 -.- 2.2 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG)
2026.03.15 08:39:49 39.2315 28.1055 13.4 -.- 2.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.15 08:39:01 39.3358 39.0548 8.2 -.- 1.9 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)
2026.03.15 07:42:27 40.6613 36.7942 5.4 -.- 1.5 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 07:41:29 40.6440 36.7847 5.4 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 07:20:24 40.6413 36.8125 5.0 -.- 1.6 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 07:08:19 40.6643 36.7745 5.3 -.- 2.0 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.15 06:41:30 41.8575 36.9975 13.0 -.- 2.0 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)
2026.03.15 06:01:56 38.0943 28.9427 12.2 -.- 2.1 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.15 05:20:41 40.5262 30.4500 3.0 -.- 1.4 -.- SETCE-GEYVE (SAKARYA)
2026.03.15 05:14:44 39.8932 40.5302 14.7 -.- 1.4 -.- YAYLIMLI-ASKALE (ERZURUM)
2026.03.15 05:05:07 37.0243 27.8127 8.9 -.- 1.7 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)
2026.03.15 05:03:21 39.2352 28.0953 11.2 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.15 04:50:03 39.1337 28.1738 16.3 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.15 04:42:54 40.3460 27.1457 12.9 -.- 1.6 -.- KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)
2026.03.15 04:34:15 39.4632 29.0132 15.5 -.- 1.4 -.- EVCILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.15 04:20:30 38.1197 38.5667 5.8 -.- 1.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.03.15 04:01:49 37.8760 36.6730 4.5 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.15 03:58:47 40.6495 36.7822 5.4 -.- 2.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 03:55:21 37.1122 30.5737 5.0 -.- 1.4 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2026.03.15 03:49:38 37.8915 36.6925 7.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.15 03:41:43 40.6118 36.7540 4.0 -.- 1.3 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 03:33:16 37.8683 36.6510 11.3 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.15 03:27:26 38.6033 37.3507 24.1 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2026.03.15 03:12:52 40.6667 36.7943 3.9 -.- 1.6 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.15 03:06:19 40.6432 36.7955 17.0 -.- 1.3 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 03:06:07 39.2712 28.9448 11.9 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.15 02:49:25 38.0183 37.5273 6.9 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.15 02:39:53 40.6478 35.3790 6.9 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)
2026.03.15 02:39:11 38.0440 38.2608 19.6 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.03.15 02:08:26 40.6268 36.7882 6.6 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 01:59:40 40.6335 36.7407 8.8 -.- 1.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 01:59:10 39.1612 28.2488 16.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.15 01:55:55 40.6328 36.7822 8.2 -.- 1.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 01:49:56 39.1948 28.1192 12.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.15 01:46:40 40.5992 36.7638 6.2 -.- 1.3 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 01:43:16 38.1700 30.5007 8.2 -.- 1.5 -.- ULUGBEY-SENIRKENT (ISPARTA)
2026.03.15 01:41:12 37.6928 29.3052 11.3 -.- 1.3 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
2026.03.15 00:45:50 40.5117 30.4468 7.7 -.- 1.7 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA)
2026.03.15 00:45:08 40.6287 36.7607 7.7 -.- 1.5 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 00:34:54 38.2138 38.6057 17.9 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2026.03.15 00:16:42 40.7020 29.1613 7.7 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
2026.03.15 00:03:51 40.6393 36.7872 5.4 -.- 3.1 2.9 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.15 00:00:29 39.2255 28.1638 12.0 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)