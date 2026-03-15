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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

15.03.2026 09:12:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Mart 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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15 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.15 08:45:25  38.6753   39.9930        5.0      -.-  2.2  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           

2026.03.15 08:39:49  39.2315   28.1055       13.4      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.15 08:39:01  39.3358   39.0548        8.2      -.-  1.9  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          

2026.03.15 07:42:27  40.6613   36.7942        5.4      -.-  1.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             

2026.03.15 07:41:29  40.6440   36.7847        5.4      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 07:20:24  40.6413   36.8125        5.0      -.-  1.6  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             

2026.03.15 07:08:19  40.6643   36.7745        5.3      -.-  2.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          

2026.03.15 06:41:30  41.8575   36.9975       13.0      -.-  2.0  -.-   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                       

2026.03.15 06:01:56  38.0943   28.9427       12.2      -.-  2.1  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.03.15 05:20:41  40.5262   30.4500        3.0      -.-  1.4  -.-   SETCE-GEYVE (SAKARYA)                             

2026.03.15 05:14:44  39.8932   40.5302       14.7      -.-  1.4  -.-   YAYLIMLI-ASKALE (ERZURUM)                         

2026.03.15 05:05:07  37.0243   27.8127        8.9      -.-  1.7  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                             

2026.03.15 05:03:21  39.2352   28.0953       11.2      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.15 04:50:03  39.1337   28.1738       16.3      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.03.15 04:42:54  40.3460   27.1457       12.9      -.-  1.6  -.-   KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)                     

2026.03.15 04:34:15  39.4632   29.0132       15.5      -.-  1.4  -.-   EVCILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.15 04:20:30  38.1197   38.5667        5.8      -.-  1.2  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2026.03.15 04:01:49  37.8760   36.6730        4.5      -.-  2.1  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

2026.03.15 03:58:47  40.6495   36.7822        5.4      -.-  2.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 03:55:21  37.1122   30.5737        5.0      -.-  1.4  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      

2026.03.15 03:49:38  37.8915   36.6925        7.1      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       

2026.03.15 03:41:43  40.6118   36.7540        4.0      -.-  1.3  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 03:33:16  37.8683   36.6510       11.3      -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

2026.03.15 03:27:26  38.6033   37.3507       24.1      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        

2026.03.15 03:12:52  40.6667   36.7943        3.9      -.-  1.6  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          

2026.03.15 03:06:19  40.6432   36.7955       17.0      -.-  1.3  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             

2026.03.15 03:06:07  39.2712   28.9448       11.9      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.03.15 02:49:25  38.0183   37.5273        6.9      -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2026.03.15 02:39:53  40.6478   35.3790        6.9      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        

2026.03.15 02:39:11  38.0440   38.2608       19.6      -.-  1.3  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               

2026.03.15 02:08:26  40.6268   36.7882        6.6      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 01:59:40  40.6335   36.7407        8.8      -.-  1.2  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 01:59:10  39.1612   28.2488       16.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.15 01:55:55  40.6328   36.7822        8.2      -.-  1.4  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 01:49:56  39.1948   28.1192       12.2      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.15 01:46:40  40.5992   36.7638        6.2      -.-  1.3  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            

2026.03.15 01:43:16  38.1700   30.5007        8.2      -.-  1.5  -.-   ULUGBEY-SENIRKENT (ISPARTA)                       

2026.03.15 01:41:12  37.6928   29.3052       11.3      -.-  1.3  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                           

2026.03.15 00:45:50  40.5117   30.4468        7.7      -.-  1.7  -.-   KORU-GEYVE (SAKARYA)                              

2026.03.15 00:45:08  40.6287   36.7607        7.7      -.-  1.5  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 00:34:54  38.2138   38.6057       17.9      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2026.03.15 00:16:42  40.7020   29.1613        7.7      -.-  2.0  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            

2026.03.15 00:03:51  40.6393   36.7872        5.4      -.-  3.1  2.9   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           

2026.03.15 00:00:29  39.2255   28.1638       12.0      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)  

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