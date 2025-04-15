Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 15 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Nisan'da meydana gelen depremler...

15 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:30    -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                           

08:34:30     -.-  2.0  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)              

08:33:40    -.-  2.1  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                 

06:58:16    -.-  3.4  3.4   TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)    

06:55:44    -.-  2.6  -.-   YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)          

06:49:09  -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)      

04:29:36      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                           

03:33:28    -.-  1.7  -.-   FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)         

03:01:47   -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                           

02:57:38    -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                           

02:51:15  -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                           

02:44:58     -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

02:26:41    -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                           

02:18:14    -.-  3.8  3.9   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)           

01:57:07  -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                           

01:45:40   -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                           

01:30:25    -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)               

01:12:59    -.-  1.1  -.-   YUNANISTAN                           

01:09:29   -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                           

00:36:50    -.-  1.8  -.-   HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)   


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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