Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:06

Güncelleme: 15.04.2025 - 09:06

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Nisan'da meydana gelen depremler...

15 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:30 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

08:34:30 -.- 2.0 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)

08:33:40 -.- 2.1 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

06:58:16 -.- 3.4 3.4 TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

06:55:44 -.- 2.6 -.- YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA)

06:49:09 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

04:29:36 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:33:28 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)

03:01:47 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

02:57:38 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

02:51:15 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

02:44:58 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:26:41 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:18:14 -.- 3.8 3.9 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

01:57:07 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

01:45:40 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

01:30:25 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

01:12:59 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN

01:09:29 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

00:36:50 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)